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في مقاومة أحمد لصهاينة التيه...


محمد الحنفي
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 21:42
المحور: الادب والفن
    


وأحمد يختار...
وفي اختيار أحمد...
علم بديع...
لا يتأتى...
إلا لمثل أحمد...
وأحمد واحد...
لا يتكرر...
******
لقد اختار أحمد...
أن يلتحق...
بمقاومة فلسطين...
من موقعه كعربي...
له اهتمام بما يجري...
في فلسطين...
وله تعاطف...
وانسجام...
مع شعب فلسطين...
وأحمد لا يختار إلا الفصيل...
اليناسب فكره...
اليقتنع...
بأيديولوجية الكادحين...
حتى يكتسب...
حشد الصمود...
وحق مقاومة...
صهاينة التيه...
الآتين...
من كل فج عميق...
لإبادة...
شعب فلسطين...
لاستيطان فلسطين...
لإنشاء دولة...
لصهاينة التيه...
لإضعاف شأن العرب...
لاستغلال...
خيرات بلاد العرب...
لتحويل شعوب العرب...
إلى مستهلكين...
لبضائعهم...
حتى لا يصير...
من شعوب العرب...
أي مقاوم...
كما تأكد ذلك...
وكما سعت إليه...
دولة صهاينة التيه...
ومن يدعمها...
من الرجعيين العرب...
ومن الرأسمال...
******
أفلا يذكر التاريخ يوما...
أن أحمد بنجلون...
كان يقاوم...
في فلسطين...
انطلاقا من قناعته...
بأن معاناة...
شعب فلسطين...
بأن معاناة شعوب العرب...
من صهاينة التيه...
ستصير عظيمة...
إن لم ينخرط...
كل العرب...
في مقاومة...
صهاينة التيه...
إن لم يتم...
استئصال صهاينة التيه...
من أرض فلسطين...
إن لم يعد...
شعب فلسطين...
إلى أرضه...
ليقيم دولته...
ويصير كيان فلسطين...
معتبرا...
في كل العالم...
******
يا قوم العرب...
يا بلاد العرب...
إن أحمد...
كان في فلسطين...
يقاوم...
إن شعب فلسطين...
لا زال يقاوم...
ومقاومته...
لا تتوقف...
فهل يقتدي قوم العرب...
بمقاومة أحمد؟...
وهل تتحرك بلاد العرب...
كما تتحرك...
أرض فلسطين...
ضد صهاينة التيه؟...
كما فعل أحمد...
حين كان يقاوم...

ابن جرير في 06 / 02 / 2017

محمد الحنفي





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محمد الحنفي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد الحنفي - في مقاومة أحمد لصهاينة التيه...