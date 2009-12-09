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ديناصورات - نصوص نثرية -


سالم الياس مدالو
الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 19:36
المحور: الادب والفن
    


نصوص نثرية -

سالم الياس مدالو

1 -
ازهار في
الربيع
تذبل
ودفوف ونايات
تصمت

2 -
اسطح
وقباب مضيئة
تتهدم
واعمدة
من القرميد
الأصفر
تجدد
وتضاء

ويمامات
يمامات
عاشقة
وحزينة
تفر
تفر
وشواهين
وديناصورات
وقحة
تتناسل
سالم الياس مدالو





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سالم الياس مدالو

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