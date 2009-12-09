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كوجري -قصيدة


كيفهات اسعد
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 14:27
المحور: الادب والفن
    


بحواسيّ الضعيفة
التي تفوحُ منها رائحةُ الدخان
بقلبي المليء بحبك
بظهريّ المقوس
بلساني المزدحم بالشتائم
وبسمتي الصغيرة
ولمرةٍ واحدة
لمرةٍ ٍواحدةٍ في حياتي
سأستند نفسي لحائطك الغريب
لأتنفس صورة الحكمة التي رسمها الله
على بعد مسافة
تساوي مقاس حذائك الأنيق ...





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