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|الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - شيرزاد همزاني - حكومة كوردستان الفشل في إلإدارة
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حكومة كوردستان الفشل في إلإدارة
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|الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - شيرزاد همزاني - حكومة كوردستان الفشل في إلإدارة