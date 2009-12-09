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حكومة كوردستان الفشل في إلإدارة


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 14:07
المحور: المجتمع المدني
    


أن المتتبع لمسيرة حكومة ألأقليم خلال ربع قرنٍ من ألأدارة سيتخلص الى نتيجة أنها فشلت في ألأدارة وبناء مجتمع يتمتع فيه المواطن بالرفاهية السياسية وألأقتصادية وألأجتماعية. إن هذا الفشل يغطي جميع نواحي الحياة.
فمن الناحية السياسية نلاحظ تعطل الهيكليات السياسية وقصورها عن أداء عملها بشكل طبيعي ومن هذه المؤسسات المتعطلة البرلمان وألأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وألأعلام الحر.
فالبرلمان شبه عاجز عن أداء مهماته وألأحزاب السياسية أصبحت مطية لمن أراد الغنى وممارسة السلطة. ومنظمات المجتمع المدني مرتبطة بألأحزاب السياسية الفاسدة. والصحافة الحرة مفقودة إذ أن أغلب الصحف إن لم تكن كلها تابعة للأحزاب التي هي في ألأساس تعبير عن العشائرية والمناطقية في كوردستان مع غياب سياسة وطنية شاملة في ممارستها للسلطة.
ألأقتصاد يكاد يكون مسيطراً عليه من قبل فئة قليلة من تابعي السلطة. لا تتوفر أدنى متطلبات الحرية ألأقتصادية ولا توجد سياسية تخطيطية للتحول الى أقتصاد يحقق الأستقلال الوطني مع وجود نقص حاد في الخدمات العامة وتوفيرها وعلى رأسها الكهرباء.
وكذلك التعليم أصبح عالة على المجتمع بدلاً من أن يكون سلمه للرقي. فالمتخرج يصبح عاطلاً عن العمل مع كثرة المؤسسات التعليمية وفقدان التخطيط.
بألأضافة هناك الفساد ألأداري والملفات ألأقتصادية التي لا يعلم مصيرها سوى ألأحزاب المتنفذة كملف النفط والغاز.
القصور ألأداري في أعلى مستواياته فالمحاكم معطلة وأصحاب الكفاءات مبعدون عن الوظائف ألأدارية التي تعتمد على الولاءات الحزبية للتعيين في المراكز ألأدارية بغض النظر عن الكفائة.
إذا تتبعنا سياسة ألأحزاب الكوردستانية نرى إنها سياسة حزبية ضيقة تعتمد على جني ألأصوات في ألأنتخابات . ألأحزاب أعادت الحياة العشائرية وسلطة شيوخ العشائر وألآغاوات من خلال أختيار مرشيحها من بيوتات معروفة وعشائرية وذلك للفوز بألأنتخابات مما يعني أرجاع المجتمع خطوات الى الخلف.
إن ما يهم هي حياة المواطن ونرى إن المواطن في كوردستان يجاهد من أجل تأمين لقمة العيش مما يجعله أبلهاً ويجعله غير مبدع ومُسَيطر عليه من قبل ألأحزاب وأعلامهم.
وحتى المؤسسة العسكرية هي فاسدة فنرى أشخاصاً غير متخرجيين من الكليات العسكرية يتبؤون أعلى المناصب لمجرد ولائهم الحزبي وأخلاصهم لهذا الزعيم أو ذاك ولهذه العائلة أو تلك. أنهم أشبه بأمراء الحر في العصور الخالية وبرؤساء الجحوش في عهد صدام. إن أسم البيشمركة فقد قدسيته وهدفه من كونه المدافع عن كوردستان الى كونه مصدر أرتزاق.
أعتقد إن هذا الوضع يؤخر خطواتنا نحو ألأستقلال إذ أنها تضعف الشعور القومي وتولد خيبة ألأمل لدى المواطن والجيل الناشئ من الطموح الى مجرد الحصول على المال للتمكن من ألأستمرار في الحياة وتجعل المواطن فاقد ألأمل في غدٍ أفضل في ظل دولة مستقلة.
تستغل ألأحزاب السياسية الشعور القومي للتمكن من تحكم سلطتها على المواطن والوطن والمقدرات ألأقتصادية لكنها سياسة خاظئة فألأحلام والشعارات مهما كانت قوية إلاّ أنها لا تصمد أمام الفشل في تحقيق حلم المواطن بحياة أفضل.
فشل ألأحزاب الكوردستانية وألأدرة الكوردستانية على مدى ربع قرن لا يمكن التبرير له بالشعارات وكثرة ألأعداء. على هذه ألأحزاب ألألتفات الى أخطائها وتصحيحها قبل أنطفاء آخر شمعة للأمل في حيازة الولاء السياسي والوطني وإنمائه في داخل نفسية المواطن.





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - شيرزاد همزاني - حكومة كوردستان الفشل في إلإدارة