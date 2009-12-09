

نادي الزمالك بطل السوبر المصري لكرة القدم 2017

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 02:55

المحور: عالم الرياضة







أقيمت بطولة كاس السوبر المصرية الرابعة عشر لكرة القدم للرجال يوم الجمعة الموافق 10 فبراير 2017 بدولة الإمارات العربية بين النادي الأهلي بطل الدوري المصري عام 2016 والنادي الزمالك بطل كأس مصر عام 2016

ومن المعلوم أن بطولة كأس السوبر المصري تتكون من مباراة واحدة يتحدد فيها البطل الفائز بها وقد أقيمت مباراة بطولة كأس السوبر المصري بين الناديين الكبار الأهلي والزمالك علي إستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات وقد حكم المباراة الحكم التشيكي بافل كرالوفيتش وقد اتسمت المباراة بالقوة والندية والشجاعة من الفريقين حتى انتهت المباراة بفوز الزمالك علي الأهلي بنتيجة 3- 1 بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة صفر- صفر وأحرز أهداف نادي الزمالك من ضربات الجزاء الترجيحية اللاعب باسم مرسي واحمد رفعت وأسامة إبراهيم وأحرز للنادي الأهلي ضربة الجزاء الوحيدة اللاعب احمد حجازي بينما وقد أهدر للأهلي ثلاث ضربات جزاء ترجيحية اللاعبين مؤمن زكريا وصالح جمعه وحسام غالي وبهذه النتيجة قد حصل نادي الزمالك علي بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه وقد حضر المباراة جماهير كبيرة أكثر من 50 ألف مشجع من دولة الإمارات العربية ومن المشجعين المصريين والعرب محبي النادي الأهلي والزمالك وقد نقلت المباراة تليفزيونيا علي التليفزيون المصري وعلق عليها الكابتن والإعلامي الكبير المصري مدحت شلبي علي قناة

SPOR ON ( أون سبورت المصرية ) والتي شاهدها الملايين في مصر والعالم

وقد مثل نادي الزمالك الفائز بكأس السوبر اللاعبين التاليين ::-

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محمود جنش لحراسة المرمي

ومحمد ناصف وعلي جبر ومحمود حمدي واسأمه إبراهيم لخط الدفاع

وطارق حامد ومعروف يوسف واحمد توفيق لوسط الملعب

ومحمد إبراهيم وباسم مرسي والنيجيري ستانلي في خط الهجوم

وقد مثل النادي الأهلي في المباراة اللاعبين التناليين:::-

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شريف إكرامي لحراسة المرمي

وحسين السيد واحمد حجازي وسعد سمير ومحمد هاني لخط الدفاع

واحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان ومؤمن زكريا في خط الوسط

وعبد الله السعيد وجونيور أجايي في خط الهجوم

وقد قام المسئولين بدولة الإمارات ومصر بتسليم نادي الزمالك كأس البطولة والميداليات الذهبية والنادي الأهلي الميداليات الفضية أصحاب المركز الثاني

ألف مبروك لنادي الزمالك الفوز بكأس السوبر المصري لعامي 2016 و2017

وهارد لك للنادي الأهلي وحظ أحسن له في البطولات القادمة

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نبذة عن بطولة كاس السوبر المصري:::-

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بطولة كأس السوبر المصري هي بطولة مصرية في كرة القدم تقام سنويا تجمع بين بطل الدوري والكأس المصري سنويا وهي بطولة تتكون من مباراة واحدة تحدد بطل هذه البطولة ويفوز بكأسها من يفوز بها

وقد أقيمت البطولة الأولي عام 2001 وفاز بها نادي الزمالك بعد أن فاز في النهائي علي نادي غزل المحلة بنتيجة 2- 1

والبطولة الثانية أقيمت عام 2002 وفاز بها نادي الزمالك بعد أن فاز في المباراة النهائية علي نادي المقاولون العرب 1- صفر

أما البطولة الثالثة فقد أقيمت عام 2003 وفاز بها النادي الأهلي بعد فاز في المباراة النهائية علي الزمالك بنتيجة 3- 1 بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي صفر- صفر

وقد أقيمت البطولة الرابعة عام 2004 وفاز بها نادي المقاولون العرب بعد أن فاز في المباراة النهائية علي نادي الزمالك بنتيجة 4- 2

وقد أقيمت البطولة الخامسة عام 2005 وفاز بها النادي الأهلي بعد فاز في المباراة النهائية علي نادي انبي بنتيجة 1- صفر

أما البطولة السادسة فقد أقيمت عام 2006 وفاز بها النادي الأهلي بعد أن فاز في المباراة النهائية علي نادي انبي أيضا بنتيجة 1- صفر

والبطولة السابعة فقد أقيمت عام 2007 وفاز بها النادي الأهلي بعد أن فاز في المباراة النهائية علي نادي الاسماعيلي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4- 2 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي صفر- صفر

أما البطولة الثامنة فقد أقيمت عام 2008 وقد فاز بها النادي الأهلي بعد أن فاز في المباراة النهائية علي نادي الزمالك بنتيجة2- صفر

والبطولة التاسعة قد أقيمت عام 2009 وفاز بها نادي حرس الحدود بعد أن فاز في المباراة النهائية علي النادي الأهلي بنتيجة 1- صفر

أما البطولة العاشرة فقد أقيمت عام 2010 وفاز بها النادي الأهلي بعد أن فاز في المباراة النهائية علي نادي حرس الحدود بنتيجة 1- صفر

وقد أقيمت البطولة الحادية عشر عام 2011 وفاز بها النادي الأهلي بعد أن فاز في النهائي علي نادي انبي 2- 1

أما البطولة الثانية عشرة فقد أقيمت عام 2014 وقد فاز بها النادي الأهلي بعد أن فاز في المباراة النهائية علي نادي الزمالك بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5- 4 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة صفر- صفر

وقد أقيمت البطولة الثالثة عشر عام 2015 وقد فاز بها النادي الأهلي بعد أن فاز في المباراة النهائية علي نادي الزمالك بنتيجة 3- 2 بضربات الجزاء الترجيحية بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي نتيجة صفر- صفر

وإلي لقاء أخر إن شاء الله تعالي في مقالات وبطولات قادمة









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