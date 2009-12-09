

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 01:02

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









بني إسرائيل بين الملكية الإقطاعية والحروب الاستعمارية ..صموئيل الأول .إصحاح 8



الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الأول ..إصحاح 8





1 و كان لما شاخ صموئيل انه جعل بنيه قضاة لاسرائيل* 2 و كان اسم ابنه البكر يوئيل و اسم ثانيه ابيا كانا قاضيين في بئر سبع* 3 و لم يسلك ابناه في طريقه بل مالا وراء المكسب و اخذا رشوة و عوجا القضاء* 4 فاجتمع كل شيوخ اسرائيل و جاءوا الى صموئيل الى الرامة* 5 و قالوا له هوذا انت قد شخت و ابناك لم يسيرا في طريقك فالان اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب* 6 فساء الامر في عيني صموئيل اذ قالوا اعطنا ملكا يقضي لنا و صلى صموئيل الى الرب* 7 فقال الرب لصموئيل اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك لانهم لم يرفضوك انت بل اياي رفضوا حتى لا املك عليهم* 8 حسب كل اعمالهم التي عملوا من يوم اصعدتهم من مصر الى هذا اليوم و تركوني و عبدوا الهة اخرى هكذا هم عاملون بك ايضا* 9 فالان اسمع لصوتهم و لكن اشهدن عليهم و اخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم* 10 فكلم صموئيل الشعب الذين طلبوا منه ملكا بجميع كلام الرب* 11 و قال هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم ياخذ بنيكم و يجعلهم لنفسه لمراكبه و فرسانه فيركضون امام مراكبه* 12 و يجعل لنفسه رؤساء الوف و رؤساء خماسين فيحرثون حراثته و يحصدون حصاده و يعملون عدة حربه و ادوات مراكبه* 13 و ياخذ بناتكم عطارات و طباخات و خبازات* 14 و ياخذ حقولكم و كرومكم و زيتونكم اجودها و يعطيها لعبيده* 15 و يعشر زروعكم و كرومكم و يعطي لخصيانه و عبيده* 16 و ياخذ عبيدكم و جواريكم و شبانكم الحسان و حميركم و يستعملهم لشغله* 17 و يعشر غنمكم و انتم تكونون له عبيدا* 18 فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لانفسكم فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم* 19 فابى الشعب ان يسمعوا لصوت صموئيل و قالوا لا بل يكون علينا ملك* 20 فنكون نحن ايضا مثل سائر الشعوب و يقضي لنا ملكنا و يخرج امامنا و يحارب حروبنا* 21 فسمع صموئيل كل كلام الشعب و تكلم به في اذني الرب* 22 فقال الرب لصموئيل اسمع لصوتهم و ملك عليهم ملكا فقال صموئيل لرجال اسرائيل اذهبوا كل واحد الى مدينته*





تعليق...





عندما شاخ صموئيل عين اثنان من أبنائه يوئيل وابيا قضاة في بئر السبع لكنهما تركا القضاء ومشيا وراء المكاسب الشخصية فأخذا الرشا .. فاجتمع بني إسرائيل وذهبوا الى الرامة حيث تواجد صموئيل .. وقلوا له أن ابنيك لم يسيرا على مسيرتك ..فاختر لنا ملكا يقضي بيننا بدلا منهما .. فدعا لهم الرب فقال له استمع لشعبك أنهم لا يرفضوك إنما يريد ملكا عليهم ..فاسمع لصوتهم واشهد عليهم ..قال لهم صموئيل الملوكية لها شروط منها ....الملك يأخذ أبنائكم و يجعلهم فرسانا له يركضون أمام مراكبه... ويجعل لنفسه أتباع بآلاف ورؤساء خماسين يحرثون حرثه ويحصدون حصاده ويعملون له عدة وحراب وأدوات لمراكبه ويأخذ بناتكم عطارات و طباخات و خبازات ... ويأخذ أجود منتجات حقولكم وكرومكم وزيتونكم ويعطيها لعبيده ويعشر زروعكم وكرومكم ويعطيها لإتباعه... ويستغل عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم لشغله ... ويعشر غنمكم وانتم تكونون عبيدا له.. فأبى الشعب أن يسمع لصوت صموئيل ..قالوا ..لا بل يكون علينا ملك فنكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب و يقضي لنا ملكنا و يخرج أمامنا و يحارب حروبنا





تعليق..



خير اله بني إسرائيل شعبه بين الملكية الإقطاعية والحروب والاحتلال ...فاختاروا الأخير.. حيث قالوا.. لا بل يكون علينا ملك فنكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب و يقضي لنا ملكنا و يخرج أمامنا و يحارب حروبنا... بمعنى أنهم أرادوا ملكا يعد لهم أمجادهم وملكهم عن طريق الحروب والاستعمار ..المشكلة هي أن الموروث التوراتي فسر ملك داوود على انه ملك أعطاه الله لبني إسرائيل ولكن بالحقيقة هو ملك انفرادي خاص بداوود فقط وليس لبني إسرائيل .. قال الله ....فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ...فكل من سمع بملك داود وسليمان في بني إسرائيل لا صحة له





القران ...





فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ{249} وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ{250} فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ{251} تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ{252}









الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الأول ..إصحاح 8



https://www.enjeel.com/bible.php?bk=9&ch=8