|
|
بني إسرائيل بين الملكية الإقطاعية والحروب الاستعمارية ..صموئيل الأول .إصحاح 8
طلعت خيري
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 01:02
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
بني إسرائيل بين الملكية الإقطاعية والحروب الاستعمارية ..صموئيل الأول .إصحاح 8
الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الأول ..إصحاح 8
1 و كان لما شاخ صموئيل انه جعل بنيه قضاة لاسرائيل* 2 و كان اسم ابنه البكر يوئيل و اسم ثانيه ابيا كانا قاضيين في بئر سبع* 3 و لم يسلك ابناه في طريقه بل مالا وراء المكسب و اخذا رشوة و عوجا القضاء* 4 فاجتمع كل شيوخ اسرائيل و جاءوا الى صموئيل الى الرامة* 5 و قالوا له هوذا انت قد شخت و ابناك لم يسيرا في طريقك فالان اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب* 6 فساء الامر في عيني صموئيل اذ قالوا اعطنا ملكا يقضي لنا و صلى صموئيل الى الرب* 7 فقال الرب لصموئيل اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك لانهم لم يرفضوك انت بل اياي رفضوا حتى لا املك عليهم* 8 حسب كل اعمالهم التي عملوا من يوم اصعدتهم من مصر الى هذا اليوم و تركوني و عبدوا الهة اخرى هكذا هم عاملون بك ايضا* 9 فالان اسمع لصوتهم و لكن اشهدن عليهم و اخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم* 10 فكلم صموئيل الشعب الذين طلبوا منه ملكا بجميع كلام الرب* 11 و قال هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم ياخذ بنيكم و يجعلهم لنفسه لمراكبه و فرسانه فيركضون امام مراكبه* 12 و يجعل لنفسه رؤساء الوف و رؤساء خماسين فيحرثون حراثته و يحصدون حصاده و يعملون عدة حربه و ادوات مراكبه* 13 و ياخذ بناتكم عطارات و طباخات و خبازات* 14 و ياخذ حقولكم و كرومكم و زيتونكم اجودها و يعطيها لعبيده* 15 و يعشر زروعكم و كرومكم و يعطي لخصيانه و عبيده* 16 و ياخذ عبيدكم و جواريكم و شبانكم الحسان و حميركم و يستعملهم لشغله* 17 و يعشر غنمكم و انتم تكونون له عبيدا* 18 فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لانفسكم فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم* 19 فابى الشعب ان يسمعوا لصوت صموئيل و قالوا لا بل يكون علينا ملك* 20 فنكون نحن ايضا مثل سائر الشعوب و يقضي لنا ملكنا و يخرج امامنا و يحارب حروبنا* 21 فسمع صموئيل كل كلام الشعب و تكلم به في اذني الرب* 22 فقال الرب لصموئيل اسمع لصوتهم و ملك عليهم ملكا فقال صموئيل لرجال اسرائيل اذهبوا كل واحد الى مدينته*
تعليق...
عندما شاخ صموئيل عين اثنان من أبنائه يوئيل وابيا قضاة في بئر السبع لكنهما تركا القضاء ومشيا وراء المكاسب الشخصية فأخذا الرشا .. فاجتمع بني إسرائيل وذهبوا الى الرامة حيث تواجد صموئيل .. وقلوا له أن ابنيك لم يسيرا على مسيرتك ..فاختر لنا ملكا يقضي بيننا بدلا منهما .. فدعا لهم الرب فقال له استمع لشعبك أنهم لا يرفضوك إنما يريد ملكا عليهم ..فاسمع لصوتهم واشهد عليهم ..قال لهم صموئيل الملوكية لها شروط منها ....الملك يأخذ أبنائكم و يجعلهم فرسانا له يركضون أمام مراكبه... ويجعل لنفسه أتباع بآلاف ورؤساء خماسين يحرثون حرثه ويحصدون حصاده ويعملون له عدة وحراب وأدوات لمراكبه ويأخذ بناتكم عطارات و طباخات و خبازات ... ويأخذ أجود منتجات حقولكم وكرومكم وزيتونكم ويعطيها لعبيده ويعشر زروعكم وكرومكم ويعطيها لإتباعه... ويستغل عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم لشغله ... ويعشر غنمكم وانتم تكونون عبيدا له.. فأبى الشعب أن يسمع لصوت صموئيل ..قالوا ..لا بل يكون علينا ملك فنكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب و يقضي لنا ملكنا و يخرج أمامنا و يحارب حروبنا
تعليق..
خير اله بني إسرائيل شعبه بين الملكية الإقطاعية والحروب والاحتلال ...فاختاروا الأخير.. حيث قالوا.. لا بل يكون علينا ملك فنكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب و يقضي لنا ملكنا و يخرج أمامنا و يحارب حروبنا... بمعنى أنهم أرادوا ملكا يعد لهم أمجادهم وملكهم عن طريق الحروب والاستعمار ..المشكلة هي أن الموروث التوراتي فسر ملك داوود على انه ملك أعطاه الله لبني إسرائيل ولكن بالحقيقة هو ملك انفرادي خاص بداوود فقط وليس لبني إسرائيل .. قال الله ....فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ...فكل من سمع بملك داود وسليمان في بني إسرائيل لا صحة له
القران ...
فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ{249} وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ{250} فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ{251} تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ{252}
الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الأول ..إصحاح 8
https://www.enjeel.com/bible.php?bk=9&ch=8
|
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
اله مرتشي باع إلوهيته بحمل رضيع..صموئيل الأول .. صحاح 7
-
فضل الفلسطينيين على الإسرائيليين ..صموئيل ..الأول.. إصحاح 6
-
تابوت الرب أداة الانتقام من الشعوب ..صموئيل الأول. إصحاح 5
-
تابوت الله من الدوافع القومية لاحتلال فلسطين.صموئيل الأول. أ
...
-
صموئيل نبي الملكية وليس نبي الله ..صموئيل الأول ..إصحاح رقم
...
-
التسقيط السياسي الديني في الأنظمة الملكية.. صموئيل الأول ..إ
...
-
بداية تأسيس الأنظمة الملكية.. صموئيل الأول ..إصحاح 1
-
الكفاح السياسي المسلح.. رسالة بولس لأهل افسس أصحاح رقم 6
-
ويضرب بولس الأمثال لعلهم يسكرون.. افسس. إصحاح 5
-
مقارنه بين بولس ومحمد ..افسس رقم 4
-
دور الكنيسة إداريا في التبشير بين الامم .. افسس.. إصحاح 3
-
يسوع المسيح حجر الزاوية اليهودي.. افسس .. إصحاح رقم 2
-
يسوع المسيح رسول لبني إسرائيل وليس اله للمسيحيين ..افسس 1
-
بيت لحم لليهود لا للمسيحيين والدليل النعل الإسرائيلي .راعوث.
...
-
التناغم الجنسي بين الولي والمرأة الفاضلة ..راعوث.. إصحاح رقم
...
-
بوعز اشرف رجل في بني إسرائيل.. سفر راعوث ..إصحاح رقم 2
-
بداية الصراع اليهودي المسيحي على بيت لحم.. راعوث.. إصحاح رقم
...
-
أجندة الدين السياسي.. رسالة بولس لأهل غلاطية _6
-
الحرية مصطلح ديني سياسي (رسالة بولس لأهل غلاطية) _5
-
ابن الحرة وابن الجارية صراع ديني سياسي على القدس وسيناء.. رس
...
المزيد.....
-
عن شعار «الدولة اليهودية» والتحالف الأمريكي الصهيوني والمجاب
...
-
القضاء المصري يحظر حركة -الحسم- المقربة من -الإخوان المسلمين
...
-
انتخابات جاكرتا: إسلاميون يقودون مظاهرات لحث الناخبين على اخ
...
-
قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس الوزراء السويدي
-
ميدان المساجد.. حكايات أولياء الله
-
نيجيريا: 8 قتلى في هجوم شنته -بوكو حرام-
-
الحشد المسيحي بالعراق.. تعدد الفصائل وتنازع المرجعيات
-
ضربة أمريكية تستهدف رشيد قاسم القيادي بالدولة الإسلامية قرب
...
-
هآرتس: يهود فرنسا قلقون من مواقف لوبان
-
الداخلية المغربية تراقب تحركات أفراد الجماعات الإسلامية بشفش
...
المزيد.....
-
الطائفية: الجذور والبديل الثوري
/ وسام رفيدي
-
تخلف مصر وتقدم أوروبا..الجذور والأسباب
/ سامح عسكر
-
الإسلام السياسي لم يكن امتداداً للإصلاح الديني بل شكّل قطيعة
...
/ ماهر الشريف
-
الطّائفيّةُ في اللّغة والاصطلاحِ: بحثٌ في الجذور والمرتكزات
...
/ امبارك حامدي
-
الثورة السورية : جذورها، نتائجها ومآلاتها (مقاربة نظرية)
/ عبد الله عنتار
-
تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف
/ زهير الخويلدي
-
ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم
...
/ العفيف الأخضر
-
الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية
/ صبا محمود
-
صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا
/ صادق الطائي
-
النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي
/ زهير الخويلدي
المزيد.....