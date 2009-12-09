

حسين الجوهرى

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 10:30

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









لماذا أهاجم الأسلام وليس المسيحيه.

حسين الجوهرى.

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لما ناس تقول لى انت بتهاجم الأسلام وسايب المسيحيه ليه مع أن دول ناس أكثر منا تعصبا.

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ردى الذى لا يتغير هو:

"أهاجم أنسان أهله علموه وكذلك كنيسته وتراثه أن يعاملنى تمام زى ما هوّه يحب ان الناس يعاملوه (القاعده الذهبيه). ....وهل أنا ليّه مطلب تانى عند أى أنسان على وجه هذه الأرض غير أنه يعاملنى تبعا لهذه القاعده؟......... أهاجم أزاى التعاليم اللى ماشى عليها الا أذا كنت راجل, لا مؤاخذه, أهبل ومش دريان يمصلحة نفسه".

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الواقع أنه غياب هذه القاعده الذهبيه تحديدا من المعتقد الأسلامى هو سبب كل كوارثنا. وياريتها على قد الغياب فقط. ده الأدهو هو أن معتقدنا بيرسخ ما هو عكس القاعد الذهبيه فى أدمغة أتباعه. ده الكلام اللى كلنا لازم نعى بيه أولا ثم نردده بلا كلل وبلا شطط. ده هوه التشخيص الصحيح للعلة اللى ماحدّش قدر لسّه يحط صابعه عليها. العله المشلّه لقدرتنا على تلبية أحتياجاتنا أى العلّه اللى واخدانا بخطوات متسارعه نحو الهاويه.