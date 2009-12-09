أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت خيري - فضل الفلسطينيين على الإسرائيليين ..صموئيل ..الأول.. إصحاح 6


اخر الافلام











المزيد.....

فضل الفلسطينيين على الإسرائيليين ..صموئيل ..الأول.. إصحاح 6


طلعت خيري
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 23:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


فضل الفلسطينيين على الإسرائيليين ..صموئيل ..الأول.. إصحاح 6

الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الأول ..إصحاح 6



1 و كان تابوت الله في بلاد الفلسطينيين سبعة اشهر* 2 فدعا الفلسطينيون الكهنة و العرافين قائلين ماذا نعمل بتابوت الرب اخبرونا بماذا نرسله الى مكانه* 3 فقالوا اذا ارسلتم تابوت اله اسرائيل فلا ترسلوه فارغا بل ردوا له قربان اثم حينئذ تشفون و يعلم عندكم لماذا لا ترتفع يده عنكم* 4 فقالوا و ما هو قربان الاثم الذي نرده له فقالوا حسب عدد اقطاب الفلسطينيين خمسة بواسير من ذهب و خمسة فيران من ذهب لان الضربة واحدة عليكم جميعا و على اقطابكم* 5 و اصنعوا تماثيل بواسيركم و تماثيل فيرانكم التي تفسد الارض و اعطوا اله اسرائيل مجدا لعله يخفف يده عنكم و عن الهتكم و عن ارضكم* 6 و لماذا تغلظون قلوبكم كما اغلظ المصريون و فرعون قلوبهم اليس على ما فعل بهم اطلقوهم فذهبوا* 7 فالان خذوا و اعملوا عجلة واحدة جديدة و بقرتين مرضعتين لم يعلهما نير و اربطوا البقرتين الى العجلة و ارجعوا ولديهما عنهما الى البيت* 8 و خذوا تابوت الرب و اجعلوه على العجلة و ضعوا امتعة الذهب التي تردونها له قربان اثم في صندوق بجانبه و اطلقوه فيذهب* 9 و انظروا فان صعد في طريق تخمه الى بيتشمس فانه هو الذي فعل بنا هذا الشر العظيم و الا فنعلم ان يده لم تضربنا كان ذلك علينا عرضا* 10 ففعل الرجال كذلك و اخذوا بقرتين مرضعتين و ربطوهما الى العجلة و حبسوا ولديهما في البيت*
11 و وضعوا تابوت الرب على العجلة مع الصندوق و فيران الذهب و تماثيل بواسيرهم* 12 فاستقامت البقرتان في الطريق الى طريق بيتشمس و كانتا تسيران في سكة واحدة و تجاران و لم تميلا يمينا و لا شمالا و اقطاب الفلسطينيين يسيرون وراءهما الى تخم بيتشمس* 13 و كان اهل بيتشمس يحصدون حصاد الحنطة في الوادي فرفعوا اعينهم و راوا التابوت و فرحوا برؤيته* 14 فاتت العجلة الى حقل يهوشع البيتشمسي و وقفت هناك و هناك حجر كبير فشققوا خشب العجلة و اصعدوا البقرتين محرقة للرب* 15 فانزل اللاويون تابوت الرب و الصندوق الذي معه الذي فيه امتعة الذهب و وضعوهما على الحجر الكبير و اصعد اهل بيتشمس محرقات و ذبحوا ذبائح في ذلك اليوم للرب* 16 فراى اقطاب الفلسطينيين الخمسة و رجعوا الى عقرون في ذلك اليوم* 17 و هذه هي بواسير الذهب التي ردها الفلسطينيون قربان اثم للرب واحد لاشدود و واحد لغزة و واحد لاشقلون و واحد لجت و واحد لعقرون* 18 و فيران الذهب بعدد جميع مدن الفلسطينيين للخمسة الاقطاب من المدينة المحصنة الى قرية الصحراء و شاهد هو الحجر الكبير الذي وضعوا عليه تابوت الرب هو الى هذا اليوم في حقل يهوشع البيتشمسي* 19 و ضرب اهل بيتشمس لانهم نظروا الى تابوت الرب و ضرب من الشعب خمسين الف رجل و سبعين رجلا فناح الشعب لان الرب ضرب الشعب ضربة عظيمة* 20 و قال اهل بيتشمس من يقدر ان يقف امام الرب الاله القدوس هذا و الى من يصعد عنا* 21 و ارسلوا رسلا الى سكان قرية يعاريم قائلين قد رد الفلسطينيون تابوت الرب فانزلوا و اصعدوه اليكم*





بقي تابوت عهد الرب عند الفلسطينيين سبعة أشهر ..ولما أرادوا التخلص منه دعوا كهنتهم وعرافيهم لوضع خطه لإعادة التابوت الى الإسرائيليين ..بشرط على أن إلا يعود فارغا ..وان يرسلوا معه خمسة قرابين حسب أقطاب الفلسطينيين ..خمسة بواسير وخمسة فئران من ذهب.. فصنعوا تماثيل على شكل بواسير وتماثيل على شكل فيران تفسد الأرض..وكذلك صنعوا عجله تجرها بقرتين ثم وضعوا عليها التابوت وصندوق التماثيل .. فقالوا سنطلقها فان اتجه الى تخمه باتجاه بيت شمس هذا يعني أن اله إسرائيل هو من فعل بنا هذا الشر العظيم .. وان لم تتجه فما حل بنا حادثا عرضيا ..انطلقت البقرتين فسلكت طريق بيت شمس.. فكان أقصاب الفلسطينيين يرقبونها عن بعد فلما وصلتا الى مزارع بيت شمس فرحوا بعودة التابوت.. فاتت العجلة الى حقل يهوشع البيت شمسي فوقفت عند حجر كبير ففتحوا صندوق العجلة أما البقرتين قدمتا محرقة للرب ...فانزل اللاويين تابوت الرب وصندوق تماثيل الذهب ووضعوهما على الحجر الكبير... فقدم أهل بيت شمس في ذلك اليوم محروقات وذبائح للرب لكنه سخط عليهم لأنهم نظروا الى تابوته.. فاهلك منهم خمسين ألف رجل .. وقال أهل بيت شمس من يقدر أن يقف أمام الرب القدوس ..فأرسلوا رسلا الى سكان قرية يعاريم قائلين قد رد الفلسطينيون تابوت الرب فتعالوا وخذوه


الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الأول ..إصحاح 6

https://www.enjeel.com/bible.php?bk=9&ch=6





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
طلعت خيري

إجمالي القراءات: 3,926,233
المقالات المنشورة: 861
- تابوت الرب أداة الانتقام من الشعوب ..صموئيل الأول. إصحاح 5
- تابوت الله من الدوافع القومية لاحتلال فلسطين.صموئيل الأول. أ ...
- صموئيل نبي الملكية وليس نبي الله ..صموئيل الأول ..إصحاح رقم ...
- التسقيط السياسي الديني في الأنظمة الملكية.. صموئيل الأول ..إ ...
- بداية تأسيس الأنظمة الملكية.. صموئيل الأول ..إصحاح 1
- الكفاح السياسي المسلح.. رسالة بولس لأهل افسس أصحاح رقم 6
- ويضرب بولس الأمثال لعلهم يسكرون.. افسس. إصحاح 5
- مقارنه بين بولس ومحمد ..افسس رقم 4
- دور الكنيسة إداريا في التبشير بين الامم .. افسس.. إصحاح 3
- يسوع المسيح حجر الزاوية اليهودي.. افسس .. إصحاح رقم 2
- يسوع المسيح رسول لبني إسرائيل وليس اله للمسيحيين ..افسس 1
- بيت لحم لليهود لا للمسيحيين والدليل النعل الإسرائيلي .راعوث. ...
- التناغم الجنسي بين الولي والمرأة الفاضلة ..راعوث.. إصحاح رقم ...
- بوعز اشرف رجل في بني إسرائيل.. سفر راعوث ..إصحاح رقم 2
- بداية الصراع اليهودي المسيحي على بيت لحم.. راعوث.. إصحاح رقم ...
- أجندة الدين السياسي.. رسالة بولس لأهل غلاطية _6
- الحرية مصطلح ديني سياسي (رسالة بولس لأهل غلاطية) _5
- ابن الحرة وابن الجارية صراع ديني سياسي على القدس وسيناء.. رس ...
- التسييس العقائدي للأنبياء (رسالة بولس لأهل غلاطية) _3
- الصراع السياسي الديني بين المسيحية واليهود على الختان (رسالة ...

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- بانوراما: ذكرى انتصار الثورة الاسلامية وتطورات -الباب- بريف ...
- تظاهرة جديدة لليهود المتشددين في القدس ضد الخدمة العسكرية
- CIA تحذر ترامب من التداعيات الخطيرة لتصنيف جماعة -الإخوان ال ...
- رايتس ووتش تحذر واشنطن من إدراج الإخوان المسلمين في لائحة -ا ...
- المستوطنات تعدم الأرض والمياه في سلفيت
- "هيومن رايتس ووتش" لأمريكا: لا تساوا بين جماعة &qu ...
- تجديد الخطاب الديني يفجر الخلاف بين السيسي وشيخ الأزهر
- السيسي: سنطرد أصحاب التوجهات الدينية من الجيش
- اشتباكات عنيفة بين المعارضة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية ...
- بذكرى انتصار الثورة الإسلامية .. الايرانيون يرفضون لغة التهد ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- الطائفية: الجذور والبديل الثوري / وسام رفيدي
- تخلف مصر وتقدم أوروبا..الجذور والأسباب / سامح عسكر
- الإسلام السياسي لم يكن امتداداً للإصلاح الديني بل شكّل قطيعة ... / ماهر الشريف
- الطّائفيّةُ في اللّغة والاصطلاحِ: بحثٌ في الجذور والمرتكزات ... / امبارك حامدي
- الثورة السورية : جذورها، نتائجها ومآلاتها (مقاربة نظرية) / عبد الله عنتار
- تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف / زهير الخويلدي
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت خيري - فضل الفلسطينيين على الإسرائيليين ..صموئيل ..الأول.. إصحاح 6