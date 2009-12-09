

علي عجيل ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 15:02

المحور: الادب والفن









في تسعينيات القرن الماضي ، كان شغفي بفن التصوير الفوتوغرافي كبيراً جداً ... مَرة لفت نظري كثرة عيادات الأطباء واللوحات التعريفية عن اسمائهم واختصاصاتهم في شارع السعدون في بغداد . وأنطبع ذلك في ذهني قبل أنْ يُطبع ضوئياً على شريحة الفلم ..

بعد مرور اعوام كثيرة مصحوبة بصعوبات الحصار وصولاً لزمن الخيبة وانهيار المؤسسات وتوقف القانون عن دعم الجماهير واتجاهه صوب الكتل السياسية الفاسدة ومن ثَم انهيار المؤسسة الصحية ..فأصبح في كل مدينة عراقية شارع مكتظ بعيادات الأطباء ولافتات تعريفهم الغريبة ذات الاحجام الكبيرة والألوان البراقة ... ومع ازدياد هذه العيادات كَبُرت مساحات المقابر فلقد كانت هذه العيادات مُصدرا قوياً لها ، بسبب الأخطاء الطبية أو سوء التشخيص وعدم الأهتمام بصحة المريض بقدر الأهتمام بجَيبه .

ومع ازدياد تلك العيادات ازدادت الصيدليات بشكل مُلفت حتى إنك واثناء مرورك في تلك الشوارع تشعر بأن العراق كُله مريض وسائرٌ نحو الفناء .

وهنا أتمنى على أحدهم أن يفتتح صيدلية يسميها ( جُرعة سقراط ) تستقبل الفنانين والكتاب والعلماء ... وتقدم لهم جُرع مجانية ، قصيرة الأمد للذين لا زالوا لم يفقدوا الأمل ليستيقظوا بعد فترة ومن ثَم يقرروا ماهية الجرعة الثانية ... وجُرعة طويلة الأمد للذين فقدوا الأمل ... وجرعة لا استيقاظَ بعدها يتناولها الذين قرروا أن يفنَوا قبل أن يُفنى البلد .