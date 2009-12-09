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صرخة صمت


روشن بدرخان
الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 13:17
المحور: الادب والفن
    


نعم حطمت تلك البوابة الزجاجية المزركشة بحروفه الخرافية.......
نعم نزعت الصولجان بكل دكتاتورية وسحقت أحلامي الوردية .......
نعم اسكرتني بكل شراسةالهوية و تربعت بكل شراهة وتابعت المسرحية.......
نعم أتلذذ بسكرات الحرية واتلوع بنار البربرية واتسابق لنيل المنية ........
نعم أصول واجول واتنازع بين براثيم البلوغ ابحث عن الموضوعية ......
نعم استوفت مني الآهات نصيبآ وسالت السنون مني لتكون أسيرة.....





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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - روشن بدرخان - صرخة صمت