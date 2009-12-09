

رائد مهدي

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 13:56

المحور: الادب والفن









إذا لم نلتقي

من بعد شهر

ففي قعر الجنون

تلتقيني

مبعثرة على

الوديان روحي

الى شوق اليك

وللحنين

اذا لم نلتقي

يا كون روحي

فلا وجد أتوق

من السنين

إذا لم نلتقي

وجها لوجه

وتبتسم العيون

الى العيون

فلا فرح يحل

ولا يكون

وفي همي غريق

تجديني

فلا خير بعمر

دون حب

به الأقدار يوم

تبتليني

ولا معنى يظل

ولا شروح

إذا ماكنت

كل العناوين

فما نفع الحياة

بلا وفاء

وهل من بعدك

إلا الخؤون

ومامعنى الحياة

بلا وفاء

وهل تعذب

من غير الأمين ؟!! .