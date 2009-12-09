

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 05:41

المحور: عالم الرياضة









أقيمت بطولة الأبطال الدولية للاسكواش للرجال والسيدات بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 وحتى 19 يناير 2017 وقد اشترك في البطولة دول أمريكا ومصر وانجلترا وفرنسا وماليزيا وألمانيا والهند وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا وايطاليا وغيرهم وقد أقيمت مباريات البطولة بولاية نيويورك الأمريكية قد أسفرت عن فوز اللاعب المصري كريم عبد الجواد بالفوز بكاس البطولة بالنسبة لبطولة الرجال بعد الفوز في المباراة النهائية علي اللاعب الفرنسي جريجوري جوتيه بنتيجة 3- 1

وقد فازت ببطولة السيدات وكأسها اللاعبة كاميلي سيرمي الفرنسية بعد فوزها في المباراة النهائية علي اللاعبة الانجليزية أو البريطانية أو ( انجلترا )

بنتيجة 3- 2

واليكم تفاصيل البطولة للرجال والسيدات كل علي حدة فقد أقيمت المباريات التمهيدية للبطولة للرجال والسيدات وأسفرت عن صعود الدول إلي دور الثمانية للبطولة وهو الأتي

أولا : نتائج بطولة الرجال فقد أسفرت عن الآتي:-

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( 1 ) نتائج مباريات دور الثمانية للبطولة هو الآتي :-

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1- جريجوري جوتيه الفرنسي × وطارق مؤمن المصري 3- 1

2- محمد الشوربجي المصري × ومروان الشوربجي المصري 3- صفر

3- كريم عبد الجواد المصري × وسيمون روسنر الالماني 3- 1

4- جيمس ويلستروب الانجليزي × وبول كول النيوزيلندي 3- 1

وقد صعد إلي الدور النصف النهائي اللاعبين محمد الشوربجي المصري وجريجوري جوتيه الفرنسي وكريم عبد الجواد المصري وجيمس ويلستروب الانجليزي

( 2 ) نتائج مباريات الدور النصف النهائي فقد أسفر عن التالي :-

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1- جوريجوري جوتيه الفرنسي × ومحمد الشوربجي المصري 3- 2

2- كريم عبد الجواد المصري × وجيميس ويلستروب الانجليزي 3- صفر

وقد صعد للمباراة النهائية اللاعبان كريم عبد الجواد المصري وجريجوري جوتيه ويلستروب الانجليزي 3- صفر

( 3 ) نتيجة المباراة النهائية لبطولة الرجال فقد أسفرت عن الآتي:-

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كريم عبد الجواد المصري × والفرنسي جريجوري جوتيه الفرنسي 3- 1

بنتيجة اشواط 6- 11 و11- 6 و12- 10 و11- 6

وفاز البطل المصري كريم عبد الجواد بلقب وكأس البطولة وجوائزها 150الف دولار

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ثانيا : نتائج مباريات بطولة السيدات فقد أسفرت عن التالي:-

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( 1 ) نتائج مباريات دور الثمانية للبطولة وهو الآتي:-

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1- نور الشربيني المصرية × ونيكول ديفيد الماليزية 3- 2

2- كاميلي سيرمي الفرنسية × ونوران جوهر المصرية 3- 1

3- لورا ماسارو الانجليزية × وامينة عبد القوي المصرية 3- 1

4- سارة جان بيري الانجليزي × ورنيم الوليلي المصرية 3- 2

وقد صعد إلي دور النصف النهائي اللاعبات نور الشربيني المصرية وكاميلي سيرمي الفرنسية ولورا ماسارو الانجليزية وسارة جان بيري الانجليزية

( 2 ) نتائج مباريات الدور النصف النهائي للسيدات فقد أسفر عن الآتي:-

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1- كاميلي سيرمي الفرنسية × ونور الشربيني المصرية 3- 1

2- لورا ماسارو الانجليزية × وسارة جان بيري الانجليزية 3- صفر

وقد صعد إلي نهائي البطولة للسيدات اللاعبات كاميلي سيرمي الفرنسية ولورا ماسارو الانجليزية

( 3 ) نتيجة المباراة النهائية لبطولة السيدات فقد أسفرت عن الآتي:-

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كاميلي سيرمي الفرنسية × ولورا ماسارو الانجليزية 3- 2

بنتيجة اشواط 13- 11 و8- 11 و 4- 11 و 11- 3 و 11- 7

وقد فازت بلقب البطولة وكأسها اللاعبة الفرنسية كاميلي سيرمي الفرنسية ألف مبروك للبطل المصري كريم عبد الجواد الفائز بلقب الرجال وألف مبروك للبطلة الفرنسية كاميلي سيرمي الفائزة بلقب بطولة السيدات لبطولة الأبطال الدولية لرياضة الاسكواش والتي أقيمت بدولة أمريكا أو الويلات المتحدة الأمريكية وهارد لك لأصحاب المركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة وكل اللاعبين واللاعبات في البطولة وحظ أحسن لهم في الدورات القادمة