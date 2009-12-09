

رفقا- بالقوارير ؟ منبع الحياة واساس المجتمع

هادي ناصر سعيد الباقر

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 02:51

المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات







لنضع النقاط على الحروف .. ونتكلم على المكشوف ؟المنطق العلمي الديمقراطي

يوجب الشفافيه ؟ وبغير هذا لا يمكن ان يتقدم البلد حقا" ؟ ولكن يبقى دائما" (( ما كل يعرف يقال ولا كل ما يقال يكتب )) ؟ومقياس التقدم لكل مجتمع ؟واي فرد :هو ان ينظر للامور بتجرد وموضوعيه دون وجل او محاباة ؟ وان هيبة المجتمع والدوله تكون بشيوع نظرة ومبدأ الشفافيه وان تكون كل الامور واضحه مكشوفه امام الجميع ؟

وفي كتابي هذا حاولت واحاول ان ادرج واتكلم عن المرأه وحسب فهمي وتجربتي مع هذا الكائن الانثوي المراه ؟ والتي اعتبرها اجمل كائن واروعه منبع الرحمه والسرور في كل مافيها وما يصدر عنها ؟ في سرورها وفي غضبها ؟؟فهي ثلاية ارباع المجتمع , فهي الام وهي الاخت وهي الزوجه ؟وهي احد اضلاع جسمي ,وما الرجل الاّ الربع الباقي ؟ فمسؤلية الانثى تتحمل ثلاثة ارباع مسؤلية المجتمع ؟ وما مسؤلية الرجل الاّ الربع الباقي ؟ لذلك نرى الخلل والخراب الذي يعاني منه المجتمع ؟ لأن ثلاثة ارباع المسؤليه ممنوعه من ان تاخذ مهامها ؟ اي ان الربع قد قام باصابة الثلاثة ارباع بالشلل ؟ ولعل المراه قد ساهمة في هذا الخلل باعتقادها ان حقوقها في المساواة الجنسيه ؟ فخسرت حقوقها كانسانه ؟ ونزلت بحقوقها الجنسيه الى مستوى السلعه الجميله الرخيصه ؟؟

فالانثى هي المنتج الاساسي , والاكبر في المجتمع والحياة ؟ فما الر جل الاّ واضع شهوة بلذه ؟ وما الانثى الاّ وعاء للشهوه وحاملة وواضعة لها الما" ’ ويتبر الم الحمل والم الولادة هو اعلى د-رجات الالم وبعده ياتي الم المغص الكلوي ؟ وتستمر المراة في اداء مسؤليتها حملا" لها كام وتتحمل المعاناة لهذه المسؤليه ؟ وهي قد تستطيع ان تتخلى عن مسؤلية الزوجيه بتعويض الزوج ؟ وكذاك عن مسؤلية الامومه ,بولادة جديده ؟ ولكنها لا يمكنها التعويض عن مسؤلية الاخوّه , ولا يمكن تعويضها ؟ فمسؤلياتها اولها بلذة نتائجهاهذه تتحمل اعلى درجاة الالم وهوالم ا لولاده وآلام الحمل والامومه والتربيه ؟ ومسؤليات الزوجيه والاخوّه ؟ لذلك نرى حكمة الله عز وجل بان كافىء المراه بان في حدود سن معينه اوقف لديها عملية الحمل ؟ وهذا خطأ ما يسمونه ((بسن اليأس )) ؟ وهو بحق سن المكافأة للمراة ان تتمتع باللذه دون عواقب الالم ؟ مكافاة لها عن سنين الالم ؟ فيجب احترام حق المراة في هذه السن ؟وان ينظم ويحترم الرجل لها هذا الحق اجتماعيا" واسريا" ؟ واهم من هذا ان تحترم المراة حقها هذا وتضمنه بمطالبتها باحترام المجتمع لحقها هذا ووضع الاسس الاجتماعيه لضمان احترامهذا ؟ لا ان تهدر هذا الحق وسوء استعماله واساءة سمعته ؟

ان كل المجتمعات الانسانيه والحيوانيه في علاقاتها وارتباطاتها تتمحور حول الانثى ..كام .. فيها تقوم العائله .. وبالعائله تقوم هذه المجتمعات .. فالانثى – اي انثى –لها وظيفتان اساسيتان :-

الاولى : - وظائف بايولوجيه غرائزيه : هي وظائف الحمل والامومه والتربيه .. فان المجتمعات الحياتيه هذه ستتحلل وتنقرض ,اذا تم تجريدها من هذه الوظيفه .. فهذه الوظيفه هي حق لىنثى وواجب عليها ..

الثانيه :- هي الوظائف الاجتماعيه .. تشارك فيها الانثى الجماعه .. والتركيز على اعمال الدفاع والبناء والتعاون لشد اواصر هذه المجتمعات .. وهي اساسا" تبدأ من الاسره التي تتمحور حول الاناث .. الام .. فالاسره القويه هي اساس بقاء النوع .

ان سر بقاء وتماسك انواع المجتمعات الحياتيه هذه هوفي ادامة وتنشيط العلاقات مع الاسره التي تتمحور حول الاناث .. الام

وبعدالتخلص من حكم صدام في نيسان /2003 ,وحيث بدأ عهدالاحتلال والغزو الامريكي ؟وهذا ما سماه لي في بناية (الهاك)

سنة 2004 ( الكابتن فنست كوبر ) ؟ الذي قال لي (( اننا غزاة ولسنا محررين , عندها اجبته بهذا فانكم ستلاقون متاعب ومشاكل كثيره )) وبعد هذا التاريخ استخدمت السلطه الامريكيه سيطرتها على العراق بعدة وسائل منها : المنظمات غير الحكوميه ؟ وركزت على افساد العناصر الانثويه في هذه المنظمات ؟ باساليب اغراءات متعدده , قد اتطرق لامثلة منها بالفصول القادمه رمزيا تأدبا" لمن لا ينفع الادب معهن فهن بعيدات عنه ؟ وكانت ولا زالت لدي خبره واسعه , وكوني كنت اراس بعض اجتماعات هذه المنظمات في قصر المؤتمرات وحيث كانت المخابرات الامريكيه مشغوله وبهمة ونشاط في عملية انتقاء عملائها وعميلاتها ؟ ؟ وما كنت الاحظه من العنصر الانثوي في المنظمات غير الحكوميه ؟ وابتدات عندما تم دعوتنا من قبل الاداره الامريكيه لزيارة قصور صدام في تكريت ؟فذهبنا بالهيلكوبتر ومعنا من العنصر النسوي ؟ وعندما وصلنا فوجئت بهذا العنصر النسوي , ان عانق تقبيلا" للعاملين والضباط الامريكان ؟ ولم يتسنى لي متابعة هذا العنصر بقية الاوقات ؟ والحادثة الاخرى ؟ يوم جائني السيد مدير الحسابات في منظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه ؟وهو يرتجف قائلا" ( جائني احد رؤساء المنظمات المكلف من قبل جهة امريكيه بمنحه كبيره ؟ ليقوم بفتح منظمه في بيروت عملها ( منزول )؟؟: ان تقوم باستقبال من المنظمات غير الحكوميه لغرض ان يتدربوا على العلاقات الغراميه ؟؟ وكماان هذا يرجو ان ننظم له الميزانيه لمنظمته ؟مما دفعنا الى طرده ؟ والمنظمات غير الحكوميه قد عملت على تدمير العنصر الانثوي في عملها واتجاهاتها ؟

(( مع الاسف ان تقاليد واعراف مجتمعنا قد علمنا ان (شرف المراه ) هو غشاء بكاره ؟؟ وان الرجوله والمرجله هي في فض هذا الغشاء ؟ ؟؟ لكن لم يعلمونا ان شرف المرأه فكر وحريه ؟ فحافظت اغلب النساء على غشاء البكاره ؟ ولم يحافظن على البكاره ؟ ولم يحافظن على الشرف ؟ )) ؟؟ ومع ذلك ان تكنولوجيا الطب والجراحه , شجعت اغلب النساء على التخلص من غشاء البكاره , وباستعمال موانع الحمل لتفادي الحمل ؟ وبفن الجراحه تحايلن على غشاء البكاره ؟

ثلاثة عشرة سنه هل ظهرت في العراق , سواء على ساحة المنظمات غير الحكوميه , او في باقي الساحات الاجتماعيه ؟ هل بزغت امراه متميزه علوا" كامراة يشار اليها بالبنان علوا" بالعلم او بالوم الانسانيه او اي نشاط اجتماعي ؟؟ يمكن ان يشكل فخرا" للعراق ؟؟ ولكن دعني اذكر لك مجموعه من فضليات النساء المتميزات فخرا" للعراق ؟ابتداء"من ثورة العشرين وما قبلها وخلال تاسيس الدولة العراقي في العهد الملكي , ومنهن :-

1- زينب بنت ابي البركات / واعظه في القرن السادس الهجري

2- سلمى بنت الفراطيسي / شلعره زمن الخليفه المقتفي لامر الله

3- نشميه ثجيل /الشاره في ثورة العشرين

4- صافيه زوجة عطيه آل دخيل رئيس الاكرع / الشاعره في ثورة العشرين

5- الدكتوره خالده عبد الوهاب القيسي . / مواليد 24

6- الدكتوره فائزه عاصم عبد الرحمن الروس / مواليد32

7- الدكتوره ثامره يوسف عز الدين الناصري / مواليد 28

8- الدكتوره ربيعه عبد الامير الشامي ؟

9- الدكتوره بثينه توفيق محمود النعيمي / مواليد 26

10- الدكتوره لميعه طه لطفي البدري

11- الدكتوره انيسه شكاره / مواليد 34

12- الد-كتوره لميعه امين زكي / مواليد 28

13- الاستاذه صبيحه الشيخ داود / قاضيه

14 – السيده آسيا وهبي / الخدمه الاجتماعيه

15 – الدكتوره بهيجه صابر / دكتورة آثار

16 –الدكتوره سانحه امين زكي / طبيبه

17 – الدكتوره آمنه صبري مراد

18 – الدكتوره آنه سيتيان

19 – السيده مريم نرمه / صحفيه مواليد 37

20 – الدتوره سعاد خليل اسماعيل / وزيرة تعليم عالي

21 – السيده شرقيه الراوي / صحفيه

22 – السيده ناهضه الراوي / رياضيه

23 – الدكتوره عفراء امين خالص / 1930/عالمه في طب العيون , باسمها ردهه لطب العيون في مستشفى الكرامه في بغداد ؟ زوجها المرحوم الدكتور يوسف القاضي ؟وهي من اسره عريقه ؟ وانجبت اربعة اولاد وبنت واحده هم قمة في التبية والتصيل العلمي , وخدمة المجتمع ؟

ان سيره كل من هنّتاخذ مجلدات ؟ ولكل منهن يجب نصب تماثيل في شوارع بغداد والعراق وفي الجامعات والمؤسساي العلميه وحتى في المدارس ؟؟ بدلا" من وضع تماثيل لكهرمانه والاربعين حرامي ؟ او لفانوس علاء الدين السحري (( شبيك لبيك عبد مابين يديك )) ؟ ولك ان تحكم ؟؟



الباحث الاخبير الايكولوجي/ هادي الباقر











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