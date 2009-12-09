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|الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عدنان الاعسم - الشاعر الخالد، منار تواصل ومحبة بين بغداد وبراغ // الجواهري -يحضر- اجتماعاً في مجلس الشيوخ التشيكي// - د. عدنان الأعسم
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الشاعر الخالد، منار تواصل ومحبة بين بغداد وبراغ // الجواهري -يحضر- اجتماعاً في مجلس الشيوخ التشيكي// - د. عدنان الأعسم
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|الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عدنان الاعسم - الشاعر الخالد، منار تواصل ومحبة بين بغداد وبراغ // الجواهري -يحضر- اجتماعاً في مجلس الشيوخ التشيكي// - د. عدنان الأعسم