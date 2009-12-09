

النتائج الكاملة لبطولة الإمارات العالمية الثالثة للتزلج علي الجليد للذكور والإناث 2017

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 01:53

المحور: عالم الرياضة







أقيمت بطولة الإمارات الدولية والعالمية الثالثة للتزلج علي الجليد للرجال والسيدات أو ( للذكور والإناث ) أو ما يطلق عليها باسم آخر وهو ( بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك العالمية للتزلج الاستعراضي علي الجليد ) بدولة الإمارات العربية خلال الفترة من 5 إلي 7 يناير 2017 وقد اشترك في هذه البطولة العالمية100 لاعب ولاعبة يمثلون 23 دولة وهي الدول الآتية

الإمارات العربية ، أستراليا ، روسيا ، كندا ، فرنسا ، النمسا ، هونج كونج ، كزاخستان ، إستونيا ، فنلندا ، تايبيه الصينية ، جمهورية التشيك ، اليونان ، إندونيسيا لتوانيا ، ماليزيا ، هولندا ، بولندا ، سلوفينيا ، جنوب أفريقيا ، سنغافورة ، سويسرا

و تايلاند

وقد شملت هذه البطولة أربع فئات من المسابقات في التزلج علي الجليد وهي الآتي:-

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1- مسابقة فئة المحترفون للذكور والإناث

2- مسابقة فئة الشباب للذكور والإناث

3- مسابقة فئة المبتدئون المتقدمة للذكور والإناث

4- مسابقة فئة المبتدئون الأساسية ( أ و ب ) للذكور والإناث

حيث ضمت كل فئة مسابقتين منفصلتين للذكور والإناث

وقد أقيمت مباريات أو جولات البطولة في صالة أبو ظبي للتزلج في مدينة الشيخ زايد الرياضية بدولة الإمارات العربية

واليكم نتائج البطولة بالكامل وهي الآتي

أولا : نتائج مسابقة فئة المحترفين للسيدات فقد أسفرت نتائجها بالآتي :

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1- حصول اللاعبة الفنلندية ايمي بيلتونين علي الميدالية الذهبية والمركز الأول برصيد 73و152 نقطة

2- حصول اللاعبة النمساوية كريستين فرانك علي الميدالية الفضية والمركز الثاني برصيد 51و 136 نقطة

3- حصول اللاعبة السلوفينية داسا جرم علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث برصيد 74و130 نقطة

ثانيا : نتائج مسابقة فئة المحترفين للرجال فقد أسفرت نتائجها بالآتي:-

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1- حصول اللاعب الفرنسي شفيق بيسغير علي الميدالية الذهبية والمركز الأول برصيد 74و216 نقطة

2- حصول اللاعب السويسري نور الله ساهاكا علي الميدالية الفضية والمركز الثاني برصيد 85و192 نقطة

3- حصول اللاعب من هونج كونج هاري هوابين لي علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث برصيد 94و146 نقطة

ثالثا : نتائج مسابقة فئة الشباب للإناث فقد أسفرت نتائجها بالاتي:-

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1- حصول اللاعبة الفرنسية نجمة محمود علي الميدالية الذهبية والمركز الأول برصيد 17و110 نقطة

2- حصول اللاعبة من هونج كونج هيو تشينج وونج علي الميدالية الفضية والمركز الثاني برصيد 82و105 نقطة

3- حصول اللاعبة السويسرية كاميلي شيبرفت علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث برصيد 39و103 نقطة

رابعا : نتائج مسابقة فئة الشباب للذكور فقد أسفرت نتائجها بالاتي :-

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1- حصول اللاعب الفرنسي يان فريشون علي الميدالية الذهبية والمركز الأول برصيد 06و137 نقطة

2- حصول اللاعب الفرنسي لطفي سيرير علي الميدالية الفضية والمركز الثاني برصيد 62و128 نقطة

3- حصول اللاعب الجنوب أفريقي ماثيو سامويلز علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث برصيد 95و116 نقطة

خامسا : نتائج مسابقة فئة المبتدئين المتقدمة للإناث فقد أسفرت نتائجها بالاتي:-

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1- حصول اللاعبة الفرنسية نايومي موجير علي الميدالية الذهبية والمركز الأول برصيد 38و87 نقطة

2- حصول اللاعبة الاستوانية نينا بتروكينا علي الميدالية الفضية والمركز الثاني برصيد 92و81 نقطة

3- حصول اللاعبة من هونج كونج تسين نام نيكول شان علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث برصيد 07و76 نقطة

سادسا : نتائج مسابقة فئة المبتدئين المتقدمة للذكور فقد أسفرت نتائجها بالاتي :-

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1- حصول اللاعب الفرنسي فلافوين علي الميدالية الذهبية والمركز الأول برصيد 26و81 نقطة

2- حصول اللاعب الكزخستاني دياس أنور علي الميدالية الفضية والمركز الثالث برصيد 54و58 نقطة

3- حصول اللاعب الكزخستاني عادل ستانبييف علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث برصيد 68و44 نقطة

سابعا : نتائج مسابقة فئة المبتدئين الأساسية ( أ ) للإناث فقد أسفرت نتائجها بالاتي

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1- حصول اللاعبة السويسرية اليسيا شوستر علي الميدالية الذهبية والمركز الأول برصيد 40و35 نقطة

2- حصول اللاعبة الفرنسية جيانا لوييز علي الميدالية الفضية والمركز الثاني برصيد 60و32 نقطة

3- حصول اللاعبة البولندية آنا كوجلر علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث برصيد 06و31 نقطة

ثامنا : نتائج مسابقة فئة المبتدئين الأساسية ( أ ) للذكور فقد أسفرت نتائجها بالاتي

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1- حصول اللاعب السنغافوري باغييل سينح علي الميدالية الذهبية والمركز الأول برصيد 13و26 نقطة

2- حصول اللاعب الإماراتي العربي دياب الدرمكي علي الميدالية الفضية والمركز الثاني برصيد 13و24 نقطة

تاسعا : نتائج مسابقة فئة المبتدئين الأساسية ( ب ) للإناث فقد أسفرت نتائجها بالاتي

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1- حصول اللاعبة الفرنسية كاميلي تريفون علي الميدالية الذهبية والمركز الأول برصيد 49و34 نقطة

2- حصول اللاعبة الفرنسية آن شارلون حوانيت علي الميدالية الفضية والمركز الثاني برصيد 77و33 نقطة

3- حصول اللاعبة الكزخستانية ميلينا كيم علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث برصيد 83و28 نقطة

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ألف مبروك للفائزين والفائزات بالميداليات الملونة من ( ذهب وفضة وبرونز) في البطولة العالمية الكبيرة للتزلج علي الجليد الثالثة 2017 والتي أقيمت بدولة الإمارات العربية وهارد لك لكل من يحالفه الحظ في الفوز بإحدى ميدالياتها وحظ أحسن لهم في البطولات القادمة في هذه الرياضة الممتعة

وأخيرا : نبذة مختصرة عن هذه البطولة وهي الآتي :-

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أقيمت أول بطولة لبطولة الإمارات الدولية والعالمية للتزلج علي الجليد للرجال والسيدات عام 2015 واشترك فيها 9 دول وهي الإمارات العربية واليونان وروسيا وأوكرانيا وهونج كونج والهند واستراليا والنمسا وايرلندا وأقيمت البطولة الثانية بدولة الإمارات العربية عام 2016 بمشاركة 18 دولة

وهذه البطولة تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للتزلج علي الجليد بدولة الإمارات العربية وهي بطولة سنويا وهي احدي البطولات الدولية الكبيرة في عالم التزلج علي الجليد وهي بطولة رسمية ومعتمدة من الاتحاد الدولي للتزلج علي الجليد وهو الهيئة المنظمة لهذه الرياضة عالميا والجهة المشرفة علي البطولة كونها البطولة الوحيدة في الشرق الأوسط

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وإلي لقاء أخر في مقالات رياضية وغير رياضية إن شاء الله











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