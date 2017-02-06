

الشرارة

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 22:30

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية









أصدرت الشرارة، الأداة النظرية للمركز الماركسي ــ اللينيني للدراسات و الأبحاث و التكوين، العدد الثاني من كراسات الشرارة بعد أن أصدرت منها قبل ذلك العدد الأول و الذي احتوى المقالات التالية:



لماذا الشرارة؟ في أهمية سلاح النظرية (على محمود)

أفكار أولية حول الماركسية (نوال صامد)

مصادر الماركسية الثلاث (علي محمود)

حول الاشتراكية (حمو العبيوي)

و ملحق العدد بعنوان: الماركسية و النزعة التحريفية (لينين)



هذا، و يحتوي العدد الثاني (فبراير 2017) على المقالات التالية:



بصدد المادية الجدلية ــ مقدمات أولية (جميلة صابر)

النظرية المادية الجدلية للمعرفة من خلال كراستي ماو: "في الممارسة العملية" و "من أين تأتي الأفكار الصحيحة" (علي محمود)

حول قانون التناقض ـــ الجزء الأول (علي محمود)

حول قانون التناقض ـــ الجزء الثاني (علي محمود)

و ملحق للعدد بعنوان: ضد التحريفية ــ دفاعا عن الماركسية ــ اللينينية ــ محاولة أولية (حمو العبيوي)



للاطلاع على العدد الثاني من كراسات الشرارة، انظر رابط الشرارة (عمود كراسات الشرارة):



http://acharara.hautetfort.com



موقع الشرارة الماركسي ــ اللينيني.