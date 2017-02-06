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العدد الثاني من الشرارة


الشرارة
الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 22:30
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


أصدرت الشرارة، الأداة النظرية للمركز الماركسي ــ اللينيني للدراسات و الأبحاث و التكوين، العدد الثاني من كراسات الشرارة بعد أن أصدرت منها قبل ذلك العدد الأول و الذي احتوى المقالات التالية:

لماذا الشرارة؟ في أهمية سلاح النظرية (على محمود)
أفكار أولية حول الماركسية (نوال صامد)
مصادر الماركسية الثلاث (علي محمود)
حول الاشتراكية (حمو العبيوي)
و ملحق العدد بعنوان: الماركسية و النزعة التحريفية (لينين)

هذا، و يحتوي العدد الثاني (فبراير 2017) على المقالات التالية:

بصدد المادية الجدلية ــ مقدمات أولية (جميلة صابر)
النظرية المادية الجدلية للمعرفة من خلال كراستي ماو: "في الممارسة العملية" و "من أين تأتي الأفكار الصحيحة" (علي محمود)
حول قانون التناقض ـــ الجزء الأول (علي محمود)
حول قانون التناقض ـــ الجزء الثاني (علي محمود)
و ملحق للعدد بعنوان: ضد التحريفية ــ دفاعا عن الماركسية ــ اللينينية ــ محاولة أولية (حمو العبيوي)

للاطلاع على العدد الثاني من كراسات الشرارة، انظر رابط الشرارة (عمود كراسات الشرارة):

http://acharara.hautetfort.com

موقع الشرارة الماركسي ــ اللينيني.





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الشرارة

إجمالي القراءات: 73,917
المقالات المنشورة: 13
- ضد التحريفية -- دفاعا عن الماركسية اللينينية -- محاولة أولية ...
- النظرية المادية الجدلية للمعرفة من خلال كراستي ماو : - في ال ...
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الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - الشرارة - العدد الثاني من الشرارة