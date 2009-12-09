

عبد السلام صطيلي

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 11:30

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع













عاش في وطنه , ووطنه منفاه . تمرح الدنيا من حوله وكأنه وحده الذي ينوح . هو عبد الرحمن بدوي ابن مصر , أم الدنيا ,التي لم تدرك أن في عنقها دينا عظيما لهذا المفكر الفذ الا بعد فوات الأوان . فقد عاش فترة طويلة من الغربة أملتها عوامل مختلفة ومتداخلة منها ماهو سياسي وايديولوجي وفكري الا أن أهمها متعلق بشخصية بدوي , فالرجل لا يختلف كثيرا عن الشخصيات القلقة التي كتب عنها . قبل الشروع في كتابة هذه السطور تساءلت كثيرا ماذا سأضيف الى سيل الرسائل , المؤلفات والمقالات التي أنجزت حول بدوي , ابداعاته , حياته واختياراته الفلسفية ؟ الا أنني وبمناسبة مرورمئة سنة على ميلاد هذا المفكر , قررت أن أرصع كلمات هذه الأسطرالمتواضعة باسم بدوي الذي لطالما سطع في سماء الفلسفة وأثرى مكتبتنا العربية بانتاجاته الفلسفية الغزيرة التي ألهمت الباحثين وزودتهم بمصادر الفكر الغربي والثرات العربي والاسلامي .

ولد عبد الرحمان بدوي في مثل هذا اليوم ( 4 فبراير )عام 1917 بقرية شرباص التابعة لمحافظة دمياط , وحصل على الاجازة في الفلسفة سنة 1938 تتلمذ على يد ألكسندر كويريه , لالاند , برلو , مصطفى عبد الرازق , ماسينون , وغيرهم ... في هذا المقال المتواضع لن ألوك ما قيل عن الرجل من طرف تلامذته أو أبناء وطنه ولا قسوته البالغة على من يعتبرون رموز الفكر والثقافة في مصر , انما سأكتفي بعرض مواقف بعض المفكرين المغاربة بخصوص انتاجات و توجهات بدوي الفكرية , فمن المعلوم أن الرجل بدأ حياته الفكرية مدافعا عن الفلسفة الوجودية من خلال رسالته الموسومة ب "الزمان الوجودي" سنة 1944 , الا أن الدكتور محمد عابد الجابري أصدر على هذا العمل حكما قاسيا يخرج صاحبه من دائرة الفلاسفة . ففي كتابه الخطاب العربي المعاصر أشار الجابري الى أن الفلسفات الوجودية في أوروبا ثارت ضد العقل , لكن لا العقل هكذا بالاطلاق , بل ضد نوع من الفلسفات العقلية وعلى رأسها مثالية هيجل , أما عبد الرحمن بدوي فقد نقل المعركة من معركة ضد المثالية الى معركة ضد العقلانية عموما , بل ضد العقل في كل زمان ومكان .

وعلى صعيد آخر يقول محمد أركون "انني أحسد هذا الرجل على قدراته العقلية والذهنية الجبارة , وهو يجبرني على احترامه وتقديره في كل عمل أقرؤه له , وكلها صعبة يحتاج الواحد منها الى جهد كبير لانجازه".لكن ما يعاب على الرجل هو تضخم الأنا لديه وشعوره الذاتي بعلو المقام على من حوله , الشيء الذي تفصح عنه سيرته الذاتية (مؤلف ضخم من جزئين ) التي يعتبرها عبد الاله بلقزيز "مادة خصبة لتحليل نفسي يلقي ضوءا كاشفا على شخصيته ونزعته الطاووسية , والعوامل المختلفة في تشكيلها ".

وكيفما كانت شخصية هذا المفكر الفذ , فانه ـ والحق يقال ـ فيلسوف سلك مفترق الطرق , بلا حيرة ولا تردد , بدون التوقف للحظة في هذا المفترق ليفكر في الاختيار ,بل سلك كل الطرق دفعة واحدة : تنقل بين الوجودية والعدمية النتشوية , مارس التحقيق والتأليف , غاص في التاريخ ونظر للتأريخ , انتقد الشيوعية وطاف حول الالحاد , لينتهي به المطاف على ضفاف التصوف والصوفية بعد أن تبدى له الحقد الدفين والسم الزعاف الذي يتقطر من كتابات المستشرقين الذين لا يتورعون في نشر الأكاذيب والأباطيل حول رسول الاسلام ودينه الحنيف .لقد قام هذا الفيلسوف الجليل بدور جيل كامل أو مؤسسة بحثية شاملة دون أن ينال ما يستحقه سواء من وطنه أو من البلدان العربية التي اشتغل فيها رحمه الله .



