أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد الحنفي - سلام عليك... يا قائدنا...





اخر الافلام











المزيد.....

سلام عليك... يا قائدنا...


محمد الحنفي
الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 02:58
المحور: الادب والفن
    


عندما نتذكر...
أيام قيادة أحمد...
تحضر فيما بيننا...
هيبة القائد أحمد...
الكان وحده...
جبلا شامخا...
في فكره...
في ممارسته...
يتسامى...
على كل الطغاة...
يتواضع...
مع كل يساري...
له رأيه المستمد...
من فكر اليسار...
المنبني...
على أيديولوجيته...
على منهجه...
يتفاعل...
مع آراء اليساريين...
في عصره...
على مستوى وطنه...
وعلى مستوى كل العالم...
******
وأحمد في تاريخه...
في تاريخ نضاله...
كان وفيا...
لمبادئه...
لأيديولوجية الكادحين...
كما سماها الشهيد عمر...
كان يعقد العزم...
على طليعة المجتمع...
على حلفاء الطليعة...
من أجل الانخراط...
في الصراع الطبقي...
لتغيير واقعنا...
لفرض استجابة الحكم...
لمطالب الشعب...
لمطالب كل العمال / الأجراء...
لمطالب الكادحين...
******
وحين يهيج شارعنا...
بنضالات الطليعة...
والحلفاء...
كان أحمد...
يتباهى...
يعتز بفعل اليسار...
بمصداقيته...
بانتظارات الشعب...
بما يتحقق...
من تغيير...
في واقعنا...
في كل مجالات الحياة...
في مجال حقوق الإنسان...
******
وحين يعتز أحمد...
بفعل اليسار...
يزداد اليسار طموحا...
وعشقا للنضال...
لارتفاع وتيرته...
لتحقيق الأهداف...
ليصير اليسار طليعة...
لنضالات الشعب العزيز...
اليعاني...
من قهر الحكام...
من نهب كل الثروات...
من توزيع امتيازات الريع...
على العملاء...
اللا يستحيون...
من الشعب...
بما ينهبون من ثروات...
كانوا لا يحلمون بها...
******
وأحمد لا يتردد...
في مواجهة قهر الحكام...
في مواجهة النهب...
في مواجهة الريع...
في مواجهة المالكين للثروات...
التتجمع...
من النهب...
من الارتشاء...
من امتيازات الريع...
من الاستغلال...
ولا يتردد...
في الدفاع عن كل العمال...
عن باقي الأجراء...
عن سائر الكادحين...
كذلك كان أحمد...
******
فسلام عليه...
يوم ناضل...
يوم صار مثالا...
للنضال...

ابن جرير في 02 / 02 / 2017





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد الحنفي

إجمالي القراءات: 9,355,266
المقالات المنشورة: 1,701
- القائد أحمد حين يخطب...
- كان أحمد... ولا زال الأثر...
- حركة 20 فبراير للنضال ضد الاستبداد، والفساد، وليست لتحقيق ال ...
- حركة 20 فبراير للنضال ضد الاستبداد، والفساد، وليست لتحقيق ال ...
- حركة 20 فبراير للنضال ضد الاستبداد، والفساد، وليست لتحقيق ال ...
- حركة 20 فبراير للنضال ضد الاستبداد، والفساد، وليست لتحقيق ال ...
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....11
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....10
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....9
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....8
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....7
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....6
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....5
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....4
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....3
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....2
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....1
- أيها التائه، مالك...
- ها أنت يا مناضلة... في طليعة المجتمع...
- ماذا دهانا؟... ماذا دها الشعب؟...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- موسم الموسيقى الكلاسيكية في لندن -
- متحف -تريتياكوف- الروسي يستضيف معرضا لفن بيزنطة
- فنانون يتصدرون جنازة الممثل الأردني حابس العبادي
- نحات مصري مخضرم يأمل في أن يُلهم جيلاً جديداً من الفنانين
- بي بي سي عربي تفتتح مكتبا إقليميا في تونس خلال العام الحالي ...
- نيوزويك: عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي فرصة لتعزيز التجار ...
- أحمد الشرعي يكتب: الأمن والاقتصاد وتحسين صورة القارة هو دور ...
- وفاة أقدم ممثلة روسية عن 102 عام
- وزير الثقافة السعودي: العلاقات مع مصر أقوى مما يتوهم المشككو ...
- حميد شباط مصمم على انتحاره السياسي

المزيد.....
كتب ودراسات
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد الحنفي - سلام عليك... يا قائدنا...