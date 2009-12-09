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رحلة الشغف


عائشة ادريس المغربي
الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 20:18
المحور: الادب والفن
    


دخلت العاصفة بثلاث رجال وامرأة
في رحلة مجنونة
بحنان الموسيقى والماء
السيارة تطير وترقص على حافة الطريق
بأكتاف الرجال العارية
وهم يلاحقون الموسيقى التي صعدت على رؤوس الأشجار
تلعب مع الريح السكرى وتضحك من جنون المشهد
الذي ترسمه كمخرج الروائع
من نافذة محايدة
أسجل المشاهد مثل كاميرا ثابتة مكبلة بحزام العناق الذي يحميني من اهتزاز أرداف السيارة
ونحن نمر بمقهى الأشجار التي تقرأ في هدوء
وتلك التي تصطف في انتظار الحافلة
لكننا لم نكن أبدا في مدينة الموعد
والرسائل فقدت شوقها للوصول
واستكانت في حضن الماضي الجميل
السيارة تنط في أحضان الموسيقى
الريح تقذف بالرجال في الهواء
وقبلات السيارة المهبولة
تتطاير مثل نتف الثلج
الرحلة تمضي
ونحن نفلت المدن والأشجار من أصابعنا
و نترك الشغف خلفنا


عائشة ادريس المغربي





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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عائشة ادريس المغربي - رحلة الشغف