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تشيكيا تستمر في دعمها العراق ضد الارهاب


سلوان الناشئ
الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 22:10
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


همام حمودي في براغ
تشيكيا تستمر في دعمها العراق ضد الارهاب
- سلوان الناشئ
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اجرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، د. همام حمودي، في براغ، محادثات رسمية مع نائب رئيس مجلس النواب التشيكي، يان باروتشيك، ونائبة رئيس مجلس الشيوخ، ميلوشه هورسكا، حول شؤون العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ..
واكد المسؤولان البرلمانيان التشيكيان استمرار دعم بلادهما العراق، ووقوفها الى جانبه في مقارعته للارهاب، وخاصة تنظيم "داعش" ... بينما أكد حمودي، ووفده، خلال المحادثات، وبحضور سفير العراق لدى براغ، د. وليد حميد شلتاغ، تثمينه للمساعدات التي قدمتها- وتقدمها - براغ الى العراق في مجالات عديدة، عسكرية وطبية وغيرها، وكذلك المساهمة في اعادة اعماره ...
وتأتي زيارة المسؤول العراقي في اطار تعزيز العلاقات بين العراق وتشيكيا، التي شهدت في الأعوام القليلة الماضية المزيد من التطور، وزادت من ذلك: الزيارات الرسمية، رفيعة المستوى، المتبادلة بين البلدين.
ونوه مراقبون بهذا السياق الى ان في العراق الآن فريق عسكري تشيكي لتدريب الطيارين العراقيين على طائرات ال 159 التي اشترتها بغداد من براغ العام الماضي، وكذلك مستشفى ميداني شمالي بغداد، لدعم الجهد العراقي في صولات الحرب ضد فلول داعش، وخاصة لتحرير نينوى...
هذا وقد شمل برنامج زيارة "حمودي" مباحثات وفعاليات أخرى من بينها محادثات مع المسؤولين في وزارة الخارجية، ولقاء مفتوحاً، مشتركاً، مع كادر بعثة العراق الدبلوماسية، وجمع من وجوه ابناء جاليته في الجمهورية التشيكية ... كما قام بزيارة مركز "الجواهري" في براغ، مشيدا بدوره الاعلامي، ونشاطاته في مجال تبادل الثقافات .
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مع تحيات "بابيلون" للاعلام
babyloncz@yahoo.com
www.babylon.com





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الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - سلوان الناشئ - تشيكيا تستمر في دعمها العراق ضد الارهاب