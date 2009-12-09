

عباس علي العكري

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 05:24

المحور: الادب والفن









أرتدي الرُّعب، أحملُ قيدًا، أفتحُ أرواحًا، أُغلِق فضاءات، أصفعُ الدّهشةَ، أرسمُ مصائر، أختمُ نهايات، أنفّذُ، لا أتأمّلُ.

-"خذهُ يا جلف".

هذا ما أمرني بهِ المسئول.



أمسكتهُ، ألوي عنقه، أخنقه، أصفعه، ألكمه، أدوسه، أقيّده، أعلِّقُه، أصعقه، أعصر خصيتيه، أقرص ثدييه، ألتذُّ، أخمدتُ سيجارة فيه، "ألم تنطفء روحك!"

أجلسُ فوق الطّاولة، يخترقني مسمار، يغوص، أصرخ، تهوي الطاولةُ، يرتجُّ بطني، يرتطم رأسي. اصطاخ، نهيز الجرذ يصخني، أبحلقُ، أحملُ الهراوة، حدّقتُ، أطلقتُها، تناثر الغبارُ، أكح، أسعلُ، أتعثّرُ، أتلمّسُ الجدار، يزكمني العفن، أعطس، أرش بصاقًا، أخلع بدلتي القذرة.

أسمعُ همهمة، تنتفح الزنزانة، يخاطبني المسئول: "لنفرّ من هنا". أركض، ألهث، يتسرب دخان، تنحجب الرؤية، تشتعل النيران، يلحقني سرب المساجين، أقترب للمخرج، يقاومني البابُ، "أو يجرؤ أن يقاومني"، صرت ثورًا، أرفسهُ، ينخلع، أركله، يهوي، "أنا الفاتح للمغاليق".

تفرُّ روحي، أصبحت عنكبوتًا، أتسلّق سورًا، أصارع الأسلاك، أقفز محلّقا، أقع. ألوّح للمروحيّة، تحلّق في فضاء الفاجعة، تصطدم بالسّور، تنشطر، تنفجر، شظايا، أشلاء. تتراكم الجثث، تتقاذفني الحجارة، أمسكني أحدهم، يطعنني الآخر، يدوسني الثّالث، تلعقني سكاكين، ينزف دمي، طال الصّبر، تنطلق الأعيرة، تتقدّم مدرّعة القنفذ، تدوسهم، تشطر جدارهم، تتقاذفها زجاجات حارقة، تخرُّ في حفرة، تنفجر.

أختلس النظر، أزحف، أتصفّح وجوهًا، يسكنني الهلع، تتمزّق أحشائي، أتسمّر، تطاردني كتيبة الدرع، يطلقون نحوي، ألم يعرفوني؟ أين بدلتي!

غيم أسود، أستنشق اللهاث، تراب محمّر، يجفُّ دمعي، أتحجّر، تعتريني شهوة القتل، أنتفض، أهجم، أصطدم بهم، أشوّه الوجوه، أوغل فيهم، أحتسي منهم، يصفعني هتاف: "لن نركع"، تباغتني الخفافيش، السّجن ينهار، أشعر ببرودة، أحنُّ للسّلام، تتسارع النبضات، أسقط.

أختم إفادتي، وأطلب إنهاء عقدي.

ع ع ع