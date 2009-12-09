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عنصريّة ترامب!


خليل خالد العمري
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 22:56
المحور: حقوق الانسان
    


سأخبركم عن ترامب العنصري جداً
لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أخبركم عن معنى العنصرية!
�العنصرية أن تكون مسلماً مهجّراً وتوجد 53 دولة إسلامية تضم 1.5 مليار مسلم وجميعها تحظر دخولك أراضيها
�العنصرية أن تكون مسلماً تعمل في إحدى دول الخليج، وكل سنتين تضطر لتقديم طلب إقامة وعشرات الموافقات وإن كنت شيعي قد تفقد وظيفتك ويأتيك أمر بالمغادرة في غضون 48 ساعة بأي وقت!!
�العنصرية أنك إن كنت غير مسلم ستمنع من دخول مكة!
�العنصريّة أن تعيش بلا هويّة أو جنسيّة مئات السنين وأنت ابن الأرض مثل "بدون الخليج"!
�العنصريّة أن تتعاطف مع بشر فقط لأنّهم من ملّتك وتهلّل لمقتل من تعتبرهم أعداءها!
�العنصرية أن تذهب لسفارة دولة إسلامية تطلب زيارة أو إقامة أو عمل ويعطونك إستمارة يسألونك فيها عن دينك ومذهبك!
�العنصرية أن لا تستطيع الارتباط بأحد ليس من طائفتك أو من دينك!
�العنصرية أن تكون عقوبة المرتد هي القتل!
�العنصرية هي أن تؤمن بالسطر السابق!
لربما يكون دونالد ترامب عنصرياً ولكنه لن يصل أبداً لما نحن فيه!





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خليل خالد العمري

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الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - خليل خالد العمري - عنصريّة ترامب!