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نكتة وطنية سمجة جدا


ال يسار الطائي
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 13:28
المحور: الادب والفن
    


نكتة وطنية سمجة جدا
.
عدت من حروبي الخاسرة
يلا خسائر..
فلا زال عندي جسد
ولا املك عاهة
اصابعي عشرا اكتب بها
واحيانا اوقدها ادفئ قلبا تجمد
طعنات الحب ناعمة..
لاتترك اثرا..
والخيبات شفافة..
لاتترك اثرا..
اعزل الا من كبرياء..
لاتترك اثرا..
والعالم كلوحة فنية
ادم يأكل من شجرة محرمة..
لاتترك اثرا..
وهمساتي ليست خطيئة..
ولا تترك اثرا..
لي قلب بالصبر تجلد..
يعرف واعرف..
اني هالك لست مخلد
وبعد...
اما بعد ،
رموني بالغرور
وخلف السنتهم وخزاتٌ..
لاتترك اثرا..
لو علموا اني في حروبي
خرجت معاق الامل..
اتوكأُ ، على هباء
يترك اثرا..
منقوش على كفي..
نكتة وطنية سمجة..
اضحك..قهقه ملء فمك
قالوا الشعب أبيٌّ
وقالوا وطني هو الاسعد..
.
ال يسار الطائي





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ال يسار الطائي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ال يسار الطائي - نكتة وطنية سمجة جدا