أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - جمال البزويقي - مناجاة شهيد





اخر الافلام











المزيد.....

مناجاة شهيد


جمال البزويقي
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 05:45
المحور: الادب والفن
    


(كتبت هذه الأبيات في السابع و العشرون من تشرين الأول أكتوبر 2016، الذكرى الخامسة لاستشهاد الشهيد الشيوعي كمال الحساني شهيد الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية المغربية، على اثر طعنه ببلدته بني بوعياش في عملية اغتيال متقنة التكوين و محكمة الكمين، و الأبيات حاولت في كتابتها لنفسها بأن تصول بين الميادين الشاهدة على صمود كمال و تقدمه المستمر، بين معارك جمعية المعطلين الوطنية، و بين كليات و حي جامعته حيث أعلى لواء الشهداء لواء الطلبة القاعديين،و بين شوارع الجماهير الشعبية حيث تحمل المسؤولية في حركة 20فبراير ببلدته.)

انا للناسينَ ذكرايا تُرسَل
انا الطير في العلى
فما من طيرٍ في العلى يُؤسَرُ
نبض المعاركِ حُضني
و الشعب باسمي سامِعُ
تبني المحافِلُ حِصني
ما هزم الحمى قَامِعُ
يسري بين المحطات دمي
على نهجك يا تاريخُ جامِعُ
ما أتى الموتُ بابي الا بغتةً
ما استأذن وما أقبَلَ يجهَرُ
قلَّ مجدي حين حازَهُ صفوةً
و قليل الشهيد لرفيقهِ كثيرُ
على نهجك يا رفيقي قضيةً
ومن خان الرفيق حقيرُ
يا طيب الموت فيكم اذ أنّهُ
يجلد الردة حتى كادت تعتبِرُ
ملآ السجون تترجى مكبّلاً
فيخاصم الطعام أميرُ
أنا هنا يا سجّانُ قابِعُ
لا صلدَ باقٍ ولا حاضِرُ
ان الغد لليومِ شارعُ
على نهجِكَ يا شهيدُ أدافعُ
هذا يومي عندَكُم شع شفقا
و لمثل هاته الأيام أنتَظِرُ
كنت أصافح شهدائنا شوقا
و كان الشوق جمرا يَستعِرُ
ذاك ما وفيته فطُعنت شَنْقاً
ممددا بالوطن جسراً يتصلُ
بدني بذرُ غدٍ للدرب حنينُ
ينفيني لأفئدتكم مستوطِنُ
رب رفيقٍ أوفى فيكنِ
للمغترب واللاجئينَ فلسطينُ
والحدود الى العدم تسارِعُ
على نهجك يا لنين نسيرُ
قُسّمْتُ مناصفة تُجَدْوِلُ
بكل رفاقي كمالُ حاَضِرُ
أسقط واحدا:
بهم السماءُ تُمطرُ
أو عاشر آخرا:
تعش بسمائي طائِرُ
وَوَجدةَ تقلد الحيُّ دَفّتَهَا
ما قد على الدفة زِيرُ
للحقوق من السلامِ حَقُّها
شريانٌ للبقيَّاتِ يَسيرُ
ابلغوا الطلابية بكل مواقعها
بأني على غير خذلانها قادرُ
تمشي بي الدروب بمنوالها
فبرايِرُ أو شهماً عاطِلُ
ما كنت للأمام الا نسلها
نسل العظام نسلٌ طائلُ
ما ابتدا بمريدي ريفها
وان كل المغربِ لهو التحريرُ
اني المواقف فالقوْني بها
وان لقا التاريخ لقاً عسيرُ
مالي أنفس لقدمته لها
ان موت الدرب موتٌ سميرُ
هتفتُ والجماهيرَ بِمَعْطِيِّهَا
سعيدةً زبيدةً و عادِلُ
زروالُ بالبقية رحّالُ..
ليس ملئ الهتاف الا مسؤوليةً
يشد معه للاستشهاد الترحالُ
فما وسدت الهنى ولو ليلةً
الا أقسمت أن موتي مُحالُ
يوم يقلب شعبي بنيةً
فمقامي له الحمامُ زاجِلُ
على نهجك يا زروال نسير
وهذا عمري الآنَ خذوهُ فسيروا
على نهجي معاً نسير
نفك قيد الوطن الأسير
ما دام بدمائنا أي وطنٍ أسيرُ





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
جمال البزويقي

إجمالي القراءات: 7,768
المقالات المنشورة: 5
- في ذكرى اغتيال باتريس لوممبا
- في ذكرى الهجوم على السماء .. ذكرى الكمونة.
- غرفة جراحة المفاهيم (المقتطف 2)
- غرفة جراحة المفاهيم

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- إشادة إفريقية واسعة بعودة المغرب لأسرته المؤسساتية
- مخرج إيراني قد يُمنع من دخول أمريكا والأوسكار تُعرب عن أسفها ...
- عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بالتأييد الساحق
- انتحار الممثل الأمريكي فريدريك جاي عبر البث المباشر على الفي ...
- بحضور ملكي وازن.. عودة مظفرة للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي
- ثقافة صلاح الدين تستذكر أول روائي بالمحافظة وتدعو للاهتمام ب ...
- يسر بن جمعة تهتف: -ليتني عاهرة-: نصوص مارقة بين الصخب والتأم ...
- رئيس جمهورية الرأس الأخضر: المغرب مؤهل لدور محوري داخل الاتح ...
- انطلاق مهرجان يوتيبوري السينمائي بمشاركة 6 أفلام عربية
- فيديو... هذه هي حقيقة وفاة الفنان صباح فخري!

المزيد.....
كتب ودراسات
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - جمال البزويقي - مناجاة شهيد