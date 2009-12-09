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أتساءلُ دوماً, هل تراها لا تزالُ تحبني


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 00:06
المحور: الادب والفن
    


أحبكِ كثيراً كثيراً
حبكِ حولني
حلماً كبيراً
حولني نبع ماءٍ صافٍ
حولني عيناً
حولني غديراً
جعلني أعيش
في فضاءاتٍ سماوية
أبني لي بيتاً
في قلب قمرٍ
لا يزال منيراً
أستودع روحي عند محبوبةٍ
تتخذ من فؤادي سريراً وثيراً
وأتساءل دوماً
هل تراها لا تزال تحبني
هل تراها تفكر بي
عند أمسيةٍ خريفيةٍ
أو صباحٍ ربيعي
أو عند بزوغ الشمس
أو عند رؤية حبيبن
يقبِّلان بعضهما
ويجعلان الدنيا مشهداً مثيراً
هل تراها لا تزال تتذكرني
وتتذكر من جعلها عصفوراً
من دللها
من غازلها
من منحها هدايا فالنتاين
في منديل وقتٍ
ليس قصيراً
أحبكِ كثيراً كثيراً
وعلى أوهام فؤادٍ عاشقٍ
لا زلتُ أحلق في الفضاء
طائراً حراً





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - أتساءلُ دوماً, هل تراها لا تزالُ تحبني