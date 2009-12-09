

ال يسار الطائي

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 15:56

المحور: الادب والفن









على جسد وطن...

قالت النبوءة ،

اضربوه ببعضٍ من بقرةٍ

بلون النفط

بعد الحياة..

قال قتلني اهلي

وارثي اموال مباحة للغرباء...

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على الراية

نثروا حروفا بلون الدم

احتاجك....

لتجتاح ترابي

كن كينونتي فأنت كلي....

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اشعر احياناً ...

إني احبك فوق طاقتك

فيصيبك مني الملل

او صمت او وجع

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يا سيدي الوطن

سيدي ولاة الامر،

تبادلوا الطعن

وثم عشقوا

وتبادلوا الغزل

ورقصوا على اشلاء المحبين...