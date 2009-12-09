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خربشات على جسد وطن


ال يسار الطائي
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 15:56
المحور: الادب والفن
    


على جسد وطن...
قالت النبوءة ،
اضربوه ببعضٍ من بقرةٍ
بلون النفط
بعد الحياة..
قال قتلني اهلي
وارثي اموال مباحة للغرباء...
*******
على الراية
نثروا حروفا بلون الدم
احتاجك....
لتجتاح ترابي
كن كينونتي فأنت كلي....
*******
اشعر احياناً ...
إني احبك فوق طاقتك
فيصيبك مني الملل
او صمت او وجع
*******
يا سيدي الوطن
سيدي ولاة الامر،
تبادلوا الطعن
وثم عشقوا
وتبادلوا الغزل
ورقصوا على اشلاء المحبين...





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ال يسار الطائي

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