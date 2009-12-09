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الشيخ ترامب


حسان الجودي
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 14:13
المحور: الادب والفن
    


(...) ترامب مربوط كالدمية،
بخيط يمتد الى الأعلى،
بعيداً بعيداً
حيث يجلس إلهه،
الذي يكره مسلمي سوريا
ويحب مسلمي السعودية.
وهو ذات الاله الذي يشير عليه،
بالعمل على تلوث البيئة
وزيادة الاحتباس الحراري.
يحرّك اله ترامب الخيط،
فيسقط بول الكراهية الأسود على الحقول
ويتشدق ترامب ، بأنّ ربه،
أوقف سقوط المطر،
ليسمح له بمخاطبة الحشود المؤمنة
ترامب يعطي إلهه
التعليمات بالواي فاي
كل ليلة
فيتحرك الخيط المقدس في الصباح
ويغمر البول حقول الذرة المكسيكية
والآسيوية
والأفريقية
ويبدو دمار الكون وشيكاً
والمجنون ديني
يمد للجموع
يده المزدانة
كيد شيوخ الشرق،
بالخواتم النبوية
والنووية
والمسك
المعدل وراثياً
عن أمعاء الفقراء.





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حسان الجودي

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