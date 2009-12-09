

التيار الديمقراطي العراقي في استراليا

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 13:55

المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق











جرى في الإجتماع الخامس الإعتيادي للجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في أستراليا إنتخاب المنسق المناوب للثلث الثاني من الدورة الخامسة وذلك في مساء يوم الأربعاء المصادف 25/1/ 2017 على أحدى قاعات نادي الماونتيز .

كانت الفقرة الرابعة من جدول أعمال الإجتماع وهي إنتخاب المنسق المناوب ، وقد قدمها الزميل سكرتير التيارحيث قال: بأننا نمارس اليوم مرة أخرى إنتخاب المنسق المناوب وهي ممارسة ديمقراطية تميز بها التيار حول توزيع المسؤوليات وتأكيد القيادة الجماعية ، وفي بداية الأمر طلب السكرتير من الزملاء من لديه الإستعداد لشغل هذا المركز. في البداية تم ترشيح أحد الزملاء لمركز المنسق المناوب ومع تأييد الزملاء إلا أنه أعتذر لأسباب صحية ، ومرة أخرى جرى ترشيح الزميل قاسم عبود فأثنى الجميع على هذا الترشيح، وافق الزميل قاسم عبود فقدمت له التهاني .

ألقى الزميل السكرتير كلمة قصيرة بهذه المناسبة أشاد فيها بدور الزميل المنسق المناوب السابق علاء مهدي الذي كان له تأثير في إستمرارية التيار في نشاطاته وعن تعامله الديمقراطي ومتابعته للكثير من النشاطات ومنها المكتب الإعلامي وهيئة متابعة التنسيقيات في الخارج .ثمّ قدم التهاني للزميل قاسم عبود متمنياً له النجاح في عمله الذي سيستمر مدة أربعة أشهر حسب النظام الداخلي.

ألقى الزميل قاسم المنسق المناوب الجديد ، شكر فيها الزملاء على منحه الثقة وسوف يعمل على تبرير هذه الثقة من خلال مواصلة العمل السابق بكل نشاط . ثم قدموا الزملاء التهاني للزميل المنسق المناوب وسط أجواء شفافة وديمقراطية حيث ألتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة بين الزميلن علاء مهدي وقاسم عبود وبقية الزملاء .

أستمر الإجتماع بإدارة الزميل المنسق المناوب الجديد .