البشير عبد السلام

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 00:09

الصهيونية و الإسلاموفوبيا

أنخيل ألفاريز هيرنانديس

ترجمة : البشير عبد السلام

يمكن اختصار تعريف الصهيونية في أنها ايديولوجية قومية تسعى لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين و هو أمر لا يُسانده جميع اليهود حيث أن نسبة كبيرة منهم يعارضون ذلك لأسباب دينية و إنسانية ، و قد استغلت الصهيونية الهولوكست و الجرائم ضد الإنسانية لصالح مطامعها الايديولوجية مُسخِّرة لذلك تهمة " معاداة السامية " و الأخيرة هي مصطلح قانوني و سياسي غدا متداولا على نطاق دولي واسع للإشارة إلى معاداة اليهودية فحسب ، و اعتُبر بدوره ايديولوجية غير أخلاقية و يجب إدانتها بنفس القوة التي يجب بها إدانة هولوكست الرايخ الثالث كجريمة ضد الانسانية.

للصهيونية حلفاءها من الجماعات الإنجيلية الأصولية و اليمين الإسلاموفوبي المتطرف و كذا المنظمات الاقتصادية و المالية التي تسعى للتأثير و السيطرة على موارد الشرق الأوسط ( النفط ، الغاز و خطوط الأنابيب ) و تُعدُّ إسرائيل وسيلة ناجعة للمراقبة و السيطرة على جزء كبير من الإقليم الذي يحيط بها ، و خلف الصهيونية و الحكومة الإسرائيلية تختفي في أغلب المناسبات مصالح حيوية لا ترتبط بإسرائيل بل بمؤسسات عالمية لا يهمها اليهود و لا الفلسطينيين و لا المسلمين و لا حتى الإنسانية عموما .

و لأجل القدرة على تبرير عنف الحكومة الإسرائيلية و الاستيطان اللامشروع و المتواصل على الأراضي الفلسطينية ، يتم الاستثمار في الخدع الإعلامية و الأحكام المسبقة التي تضع الإسلام كتهديد ، تماما كما كانت تفعل النازية كي تُبرِّر تطرُّفها ، و تاريخيًا فقد تمت صناعة كثير من المزاعم الزائفة لخداع الجماهير قبل ارتكاب الإبادات و الجرائم ( حرق الساحرات ، استرقاق الشعوب الزنجية ...).

لم يتوانى الإعلام الغربي عبر المحطات التلفزيونية و الشبكة الافتراضية في إشاعة الصورة المشوَّهة عن المسلم و كونه شخصا متعصبا ، متخلفا ، متوحشا ، غريب الأطوار و خطيرا .

و قد نشرت الشبكة اليهودية العالمية لمناهضة الصهيونية International Jwish Abti-Zionist Network تقريرا عنونته The bussnes of backlash :the attack on the palestinian movement and other movements for justice أشارت فيه إلى وجود شبكة صهيونية تُموِّل الإسلاموفوبيا و هي كالاتي مع ذكر نشاطاتها :

- الاخوة كوش : أنشطة صهيونية ، بنشر الاسلاموفوبيا ، تحركات ضد العمل النقابي ، دعم السياسيين المحافظين.

- مؤسسة عائلة شوسترمان : أنشطة صهيونية ، نشر الإسلاموفوبيا ، دعم خوصصة التعليم .

- مؤسسة ليند و هاري برادلي : أنشطة صهيونية ، نشر الإسلاموفوبيا ، إثارة النزاعات المسلحة ، تشجيع النيوليبرالية و السياسيين المحافظين.

- مؤسسة عائلة سيذكلارمان : أنشطة صهيونية ، نشر الإسلاموفوبيا ، دعم المستوطنات الإسرائيلية ، معارضة المساعدات المخصصة لمكافحة الفقر ، إثارة النزاعات المسلحة .

- مؤسسة سارة سكيف : أنشطة صهيونية ، نشر الإسلاموفوبيا ، تشجيع النيوليبرالية ، دعم خوصصة التعليم و الصحة ، تحركات ضد البيئة و ضد الهجرة ، التجسس ، الاهتمام بالجامعات و إثارة النزاعات المسلحة.

- مؤسسة روسل بيري : أنشطة صهيونية ، نشر الإسلاموفوبيا ، الاهتمام بالجامعات ،

- مؤسسة كوريت : أنشطة صهيونية ، نشر الإسلاموفوبيا ، إثارة النزاعات المسلحة ، تشجيع خوصصة القطاع الصحي ، الاهتمام بالجامعات و دعم النيوليبرالية.

- مؤسسة موسكويتز : أنشطة صهيونية ، نشر الإسلاموفوبيا ، دعم المستوطنات الإسرائيلية و اليمين المتطرف .

- مؤسسة فيربروك ، أنشطة صهيونية ، نشر الإسلاموفوبيا ، دعم المستوطنات الإسرائيلية ، نفي وجود تغيُّر مناخي ، تشجيع النيوليبرالية و منظمات اليمين المتطرف .

هذا و قد نشر المركز الأمريكي للتقدم center for American progress تقريرا بعنوان " الخوف العالمي ، جذور شبكة الإسلاموفوبيا في أمريكا " أماط فيه اللثام عن سبع مؤسسات لها أصول مالية مهمة قدمت من خلالها 42.700.000 دولار إلى مجموعات إسلاموفوبية في الولايات المتحدة الأمريكية ، و هؤلاء المانحين هم :

Donors Capital Fund

• Richard Mellon Scaife foundations

• Lynde and Harry Bradley Foundation

• Newton D. & Rochelle F. Becker foundations and charitable trust

• Russell Berrie Foundation

• Anchorage Charitable Fund and William Rosenwald Family Fund

• Fairbrook Foundation

اما بخصوص الجهات المستفيدة من هاته المنح الضخمة فنجد :

-: Steve Emersion’s Investigative Project of Terrorism حصلت على مبلغ 560.000 دولار.

- CTSERF : حصلت على مبلغ 4.526.000 دولار .

- Daniel Pipes Middle East Forum : توصل بمبلغ 5.963.246 دولار.

- CSP :توصلت بمبلغ 4.623.700 دولار.

-Calrion Fund : توصلت بمبلغ 18.093.600 دولار.

-Robert Spencer’s Jihad Watch : توصلت بمبلغ 253.250 دولار .

- David Horowitz Freedom Center and American Congress for Truth : توصلت بمبلغ 8.380.500 دولار .

-American Congress for Truth :حصلت على مبلغ 175.000 دولار.

لقد أصبحت الإسلاموفوبيا مشروعا مربحا إذن ، حتى أنه ثمة مجموعات مالية مهمة من مصلحتها أن توجد الاسلاموفوبيا و بالضرورة أن توجد معها منظمات ممولَّة لتنشيطها و تحريك حملات في العالم الافتراضي و في وسائل الإعلام الأخرى عبر العالم و بأكبر عدد ممكن من اللغات و بالتركيز على خطاب مفعم بالكراهية ، تكون محاوره الأساسية هي :

- الشريعة تهديد توتاليتاري لمبادئ حقوق الإنسان .

- المساجد هي مراكز للفكر الراديكالي الحاقد .

- الهجرة هي حصان طروادة بالنسبة للإرهابيين .

- نفي أي فوارق جوهرية بين المسلم المتطرف و المعتدل .

- الإرهاب هو التعبير الحقيقي عن الإسلام

- الإسلام يسمح بقتل المسيحيين و غيرهم من باقي الديانات

- تقلد المسلمين لمناصب إدارية أو عسكرية يشكل خطرا محدقا بالأمن .

هذا و قد تعرض حساب " مسلمون ضد الإسلاموفوبيا " على تويتر او الذي يقوم بحملات تبليغية ضد الحسابات التي تنشر الإسلاموفوبيا في الانترنت ، إلى هجوم مُنسق من قبل مجموعات متطرفة صهيونية مدعومة من طرف حساب يعود إلى شخص صهيوني و الذي للغرابة ينشر أخبارا و تعليقات بشكل مكثف على مدار اليوم ، كما أن بوابة webislam تعرضت ايضا لهجوم من قبل هاكر مجهول.



إن الإرهاب سواء كان داعشيا أو غير ذلك ، فإنه يعتبر أكبر حليف لجماعات الإسلاموفوبيا الذين يتدثرون بالجرائم الإرهابية لتشويه صورة الإسلام و المسلمين ، فكل عمل إرهابي هو وسيلة لتبرير التدخل الخارجي في الدول و معه تنتشر الاسلاموفوبيا و تكبر احتمالات التدخلات العسكرية التي تذر أرباحا طائلة و تنعش القطاعات الصناعية و العسكرية الغربية. و عليه فلا يمكن مقاربة الاسلاموفوبيا المعاصرة خارج سياقها الاقتصادي و كأداة مراقبة و سيطرة للموارد و الأسواق ، و من هاته الزاوية يمكننا أن نفهم لماذا يبدو الإعلام الغربي متألما حين يضرب الإرهاب في الغرب و كيف يكون الأمر غير ذلك إذ يضرب في الشرق الأوسط ، كما لو أن اقتتال المسلمين فيما بينهم هو أمر عادي جدا.

و نختم بالإشارة إلى معلومة هامة توضح ما قلناه و هي أن أوباما و خلال فترة رئاسته وقَّع على مبيعات للأسلحة بقيمة 265.955 مليون أورو ، و هو رقم يضاعف ما وقّع عليه بوش 123.028 مليون أورو.