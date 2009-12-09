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خور عبد الله


حيدر كماش شناوة العلي
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 22:51
المحور: الادب والفن
    


وأنا متجه صوبه لأتظاهر واعتصم
كي أرده إلى باقي الوطن قدر المستطاع
لم يوجهني من استولى عليه .
جابهني من باعه
قال أين متجه
قلت إلى وطني
قال ومن قال لك
قلت له العراق





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حيدر كماش شناوة العلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر كماش شناوة العلي - خور عبد الله