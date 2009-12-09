

حيدر كماش شناوة العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 22:51

المحور: الادب والفن









وأنا متجه صوبه لأتظاهر واعتصم

كي أرده إلى باقي الوطن قدر المستطاع

لم يوجهني من استولى عليه .

جابهني من باعه

قال أين متجه

قلت إلى وطني

قال ومن قال لك

قلت له العراق