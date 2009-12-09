

قبل يوم من محاكمة27عامل بشركة إفكو.حملة عاوزين نعيش تطالب الشعب المصري: بمقاطعة منتجات شركة إفكو مصر للزيوت.

تيار الكفاح العمالى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 22:50

المحور: الحركة العمالية والنقابية









. دعت (حملة عاوزين نعيش )فى بيان لها اليوم السبت 28-1- 2017ا تضامنا مع عمال شركة افكو للزيوت المحالين للمحاكمة بتهمة التحريض على الإضراب ينتظر 27 من عمال شركة إفكو للصناعات الغذائية بالسويس النطق بالحكم عليهم في القضية رقم 2932 لسنة 2016، في جلسة 29 يناير الجاري، لاتهامهم بالتحريض على الإضراب وفى بيان الحملة المنشور على موقع (افاز) لحقوق الانسان ,وصفحة الحملة الرسمية اليوم .دعت الموطنين أن لايكونوا شركاء في حبس وفصل عمال أفكو,مؤكدة ان كل امرأة تستخدم زيت شعر “دابر أملا”، أو صابون “سافنا” أعلمي أن هناك مئات من نساء وبنات عمال الشركة سوف لا يجدون صابونة عادية يغسلون بها شعورهم أو وجوههم.إلي كل أب أو أم يشترون لأبنائهم أيس كريم “لندن ديري” أعلموا أنكم تحرمون مئات الأطفال من الطعام لأن الشركة فصلت أبائهم. إلي كل امرأة تطبخ لأبنائها بـ زيت طعام “نور”، زيت طعام “صني”، زيت طعام “مرزوقة”، زيت طعام “حياة”، سمن “أميرة” أعلمي أن هناك 500 أسرة (هم أسر عمال الشركة) ربما لم يستطيعوا شراء هذه الزيوت لإطعام أطفالهم لأن الشركة حرمتهم من الزيادة في أجورهم التي تمكنهم من الوفاء باحتياجاتهم الأساسية. إلي كل رب أسرة أو ربة أسرة يشترون ، سمن “فيرن”، سمن “جولدن ميكس”، سمن “خير بلدي” انتبه أنت تشارك في حبس 19 رب أسرة، وحرمان 27 عامل ضمنهم المهددين بالحبس من مصدر رزقهم الوحيد. إلي كل من يستخدم باقي منتجات شركة إفكو مثل لحوم مجمدة “ألانا”، ، ، شورتنج سوفت، شورتنج مديم، شورتنج هارد، مارجرين ab، مارجرين هارد،، مارجرين سوفت، مارجرين فيرن، وغيرها، أحرص أن لا تكون شريك في الجرائم التي ترتكبهاا الشركة في حق عمالها.حكاية عمال أفكو: استقبل العمال والنقابيين المدافعين عنهم العام الجديد بمزيد من الاعتقالات والتشريد والفصل إضافة الى المحاكمات بتهمة الإضراب والتحريض عليه، ففي اليوم الثاني من يناير عام 2017 اقتحمت قوات الأمن اعتصام 500 عامل مضربين عن العمل بشركة (إفكو مصر للزيوت) بالسويس، واعتقلت عددا منهم، بعد أن فضت الإضراب بالقوة.وقد أضرب العمال لمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف علاوة غلاء الأسعار، بعد قرارات الحكومة الاقتصادية في 3 نوفمبر من العام المنصرم.

تعد الطريقة التي تم التعامل بها مع عمال افكو، هى واحدة من حلقات مسلسل التعسف مع جموع العمال وتحركاتهم العمالية، ذلك التعسف الذي بات يتصاعد خلال الشهور الأخيرة، تلك الأفعال التي تجعل مأساة عمال النقل العام ماثلة أمامنا، خاصة أنه لازال اثنان منهم قيد الحبس الاحتياطي بنفس التهم.

بدأت الشركة هجومها على عمال إفكو، بعد فض اعتصامهم، بأن منعت 200 عامل منهم من دخول الشركة لممارسة عملهم، لتجبرهم على التوقيع على إقرار يفيد بتعهدهم عدم تكرار الإضراب، ومن يخالف هذا الإقرار يتعرض للمسائلة القانونية والفصل، وهو ما حدث بالفعل حيث اضطر العمال إلى التوقيع على الإقرار تحت ضغط التهديد. وقد استثنت إدارة الشركة 27 عاملا من التوقيع على الإقرارات لتمنعهم من دخول الشركة وتحيلهم إلى التحقيق، ليصبح (خراب البيوت) في انتظارهم والسجن مصير 21 من هؤلاء الممنوعين! بعد أن تقدمت الشركة ببلاغ ضدهم تتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب عن العمل والشغب وإحداث تلفيات في معدات الشركة، هذه الإجراءات التي تتخذها الشركة، بعد استقوائها بالأجهزة الأمنية بالسويس، تبين أن مسلسل تشريد العمال لم ينتهي بعد، وتؤكد أنها تعتزم تصفية عدد أكبر من العمال خلال الأيام القادمة.

جدير بالذكر أن المالك ، يستفيد من عمل الشركة داخل مصر مرتين، الأولى عند بيعه الزيوت الخام للشركة بالدولار، والثانية بعد أن يتم تنقية وتصنيع الزيوت داخل شركته، ثم بيعها داخل مصر مرة أخرى بالدولار، وهو ما يجعل للفرع المصري للشركة أهمية قصوى لدى المستثمر، الذي يمتلك فروعا أخرى في 36 دولة. ويستغل المستثمر الهندي هجوم الدولة على النقابات المستقلة وتقييد الحريات النقابية في مصر، إلى حد أن إدارة فرع الشركة في مصر أعلنت عدم اعترافها بنقابتهم المستقلة، وقامت باحتجاز شيك خاص بالنقابة دون وجه حق فى محاولة تعطيلها عن اداء وظيفتها، ثم قامت بحظر التعامل معا. ويدعو الموقعون على هذا البيان المصريين للتضامن الشعبي بكل الطرق مع عمال (إفكو مصر للزيوت)، الذين ينتظرون الحكم عليهم يوم 29 من الشهر الجاري، إذ أن التضامن الشعبي هو الضامن الوحيد لحقوقهم في مواجهة تحالف (السلطة‐ رأس المال)، ومنع تشريدهم وسجنهم، والحيلولة دون تهديد باقي عمال مصر بنفس المصير خلال هذه الفترة، التي ازدادت فيها الأسعار بشكل فاق الحدود كما ازداد فيها القمع بشكل مخيف، وظهر انحياز النظام وأجهزته الأمنية لأصحاب رؤوس الأموال، خاصة إذا كانوا مستثمرين أجانب على حساب العمال. لا تكن سلبياً علي الأقل لا تشارك في فصل وحبس وتجويع العمال من خلال شراء منتجات الشركة.

.قائمة الموقعين عل البيان .



نقابات

1. حملة عايزين نعيش

2. الاتحاد المصري للعاملين بالبترول

3. الاتحاد الاقليمي بالسويس

4. اتحاد العاملين في الكيماويات

5. نقابة المعلمين المستقلة

6. نقابة العاملين بنايل لنين جروب المستقلة



احزاب وحركات وتيارات سياسية

1) العيش والحرية

2) الحزب الاشتراكي المصري

3) حزب الكرامة

4) لجنة العمال بحزب مصر القوية

حركات سياسية ومؤسسات حقوقية

1. حركة الاشتراكيين الثوريين

2. جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات

3. الحركة الاشتراكية يناير

4. حركة شباب 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه

5. مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب

6-تيارالكفاح العمالى

شخصيات

1. عبد العزيز جمال الدين، باحث في التاريخ المصري

2. – داليا موسي، باحث في الشئون العمالية

3. مني مينا، وكيل نقابة الاطباء

4. – أيمان سلامة، نقابة الأطباء بسوهاج

5. – د. أمينة رشيد، أستاذ متفرغ بكلية الآداب

6. – د. سيد البحراوي، أستاذ متفرغ بكلية الآداب

7. امينة عبد العليم. مدرسة بجامعة مشيجان

8. عمر الشافعي، مترجم وباحث في القانون الدولي

9. النقابه المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر

10. 11- محمد صلاح البرويشي، نقابة غاز مصر

11. عبدالله إبراهيم غاز مصر واتحاد البترول

12. شريف محمد رأفت غاز مصر

13. – عاطف خضر، نقابي

14. نهي مرشد، نقابية

15. رفعت حسين. رئيس اتحاد الشرقيه للنقابات المستقله

16. عزة سليمان، محامية

17. هيثم جبر، صحفي

18. أميمة كمال، صحفية

19. ساهر جاد صحفي

20. سارة نور، صحفية

21. ناجي كامل محمد، مهندس

22. عادل وسيلي، مهندس

23. سوزان عبد المعطى فياض .. طبيبه

24. طارق عبد العال، محامي بالنقض

25. محمد النوبي، محامي

26. علاء عبد التواب، محامي

27. أحمد أبو المجد محامي

28. سامح عادل، شركة الاتصالات

29. صلاح الدين محمد الهلالي

30. هند هلال، موظفة

31. محمد العجاتي، باحث علوم سياسية

32. د. عزه داود .. استاذ دكتور بمركز البحوث أو عضو مكتب سياسي حزب غد الثورة

33. هانى ابوعقيل، باحث بيئى وصاحب شركة مقاولات

34. فاطمة حماد، أم مصرية

35. حسام الدين عبد الفتاح – حزب مصر القوية

36. سعيد ابوطالب مهندس

37. عمروفاروق الأمين العام لنقابة القاهرة للزيوت والصابون فرع غمرة

38. شادى على نقابى بنايل لنين جروب

39. حسام سليمان ابوزهره

40. هبد العزيز ابو زهره

41. عماد حجاج

42. اسلام الخشن، نقابة غاز مصر

43. ليلي سويف اسناذ جامعي

44. معتز احمد – اشتراكيون ثوريون

45. حسين ابراهيم – طالب اعلام

46. احمد عبده – صحفي

47. مي العمروسي – كاتبة

48. محمود ابراهيم تكتل شباب السويس والحزب الاشتراكي المصري

49. علي الرجال. باحث في علم التجتماع السياسي

50. يوسف شعبان صحفى

51. شريف الروبي مواطن عاوز يعيش

52. خالد البلشي

53. رشاد كمال نقابي من السويس

54. ابراهیم عاطف…..کاتب

55. ماجده رشوان…محامیه

56. محمد عبد السلام….نقابی

57. احمد کمال

58. سید توفیق

59. کریمه الحفناوی

60. أحمد سمیر السویسی

61. مصطفی عبد السلام سید

62. سمیر خلیل

63. عبد الحمید ابراهیم

64. أبو الحسن مصطفی

65. سمیر عبد النبی

66. محمد حسین دراز

67. محمد مسعد محمود

68. عبیر عاشور….نقابه المخابز المستقله

69. محمد ولید …. العیش والحریه

70. أحمد داود ….العیش والحریه

71. نشوی زین ….العیش والحریه

72. شیماء طلبه …..العیش والحریه

73. أمیمه عماد ….اخصائی زراعی /عیش وحریه

74. محمد محمد عادل ….مهندس اتصالات

75. منی حلمی ….مهندس مدنی

76. مصطفی العراقی…..مهندس مدنی

77. رائد الحسنى

78. حسين ابراهيم

79. محب عبود

80. سالى توما طبيب مطحون

81. بسمة محمد- حزب الدستور

82. د.عزة داود – استاذ دكتور عضو هيئة عليا بحزب الغد

83. هدى قنديل – صيدلانية

84. منال نجوى بدر

85. احمد ابوزيد -التحالف الشعبى

86. عصام غنيم الدالى

87. هيثم البنا-حزب الدستور

88. هدى كامل -ناشطة عمالية

89. علا اجمد عاملة نسيج

90. احمد حافظ محامى

91. على عادل ابو عوف محامى

92. اكرم اسماعيل…………. العيش والحرية

93. حمدى قشطه

94. سوزان ندا محاميه

95. منى فتح الباب

96. محمد سعيد نقابة بترومنت

97. عمرو يوسف …نقابي

98. ايمان منصور محامية

99. أسماء نعيم المرشدي – محامية

100. محمد عبد الرحمن المصريين الاحرار

101. عبيده ربيع سيد….عيش وحريه

102. هيثم مقلد …..عيش وحريه

103. موسى ابو جرين ….اتحاد منتجي قصب السكر

104. رضوى عبد القوى . محام

105. دكتور منير مجاهد ….. هيئة الطاقة النووية

106. باتريك جورج …صيدلي

107. شادي سيد …عضو مجلس اداره المهندسين

108. شادي الصاوي ….نقابي

109. محمود بلال – محام حر

110. شادی لویس…کاتب

111. تامر وجیه….کاتب

112. کارلوس جمال….مهندس

113. محمد عواد . محام

114. عزت ابو ابراهيم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى

115. حسين حمدان أحمد _ أمين عمال حزب الكرامة بالإسكندرية ،،

116. محمود هشام

117. محمد عبدالله النحاس ..فنان تشكيلى

118. رمضان محمد…محامي محمد شيرين …العيش والحريه

119. وليد العماري نائب امين حزب الدستور بالاسكندرية

120. مهندس طاهر عبد الحليم

121. علیاء عماد الدین السید …..مهندسه

122. نهال کامل ……مهندسه

123. حسن البربری…..محاسب

124. رحمه حسین الترکی….طبیبه

125. ضي رحمي…..مترجمه

126. عدلي محمد احمد ……باحث اشتراكي

127. تامر عبد الوهاب…..محامي

128. مريم وحيد نسمه الخطيب …..محاميه حقوقيه

129. محمد فتحي….محامي حقوقي

130. حمدي عز …..الامين العام للنقابه العامه للسياحيين

131. ديفيد سليم …..طالب

132. مارشلينو جمال واصف….طالب

133. امنيه فاروق امين…..باحث مساعد مركز البحوث الزراعيه

134. احمد سيد حسن …مدرب دلافين

135. محمد محمود الكاشف …مصور حر

136. حسام حمدان….مدرس

137. هاله حداد …طبيبه

138. ريهام احمد

139. عبد الناصر خضاري عضو هيئه عليا المصري الديموقراطي الاجتماعي

140. نسرين يس …صحفيه

141. ريهام عماد الدين ….ممثله مسرحيه

142. داليا بسيوني….استاذه جامعيه

143. ساميه جاهين

144. هدير فاروق ….عضو حزب التحالف الشعبي

145. عزه طاهر مطر ….مهندسه وعضو في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

146. سيد محمود ….مهندس ميكانيكا

147. محمد حافظ ….مسرحی

148. محمد علم الهدى…..كاتب

149. كمال خليل ….مهندس استشاري

150. محمد سعد احمد

151. نسمه محمد احمد …..ممرضه

152. خالد طوسون….المؤتمر الدائم لعمال اسكندريه

153. کریم حسین محمد ……مصور

154. اسامه سلیمان

155. كريم الملاح

156. محمد مدنى…… حزب العيش و الحرية

157. شيرين طلعت….. حزب االعيش و الحرية…. مخرجة

158. أحمد العشماوي عامل حرفي

159. محمود فتحى ابو حجازى٠حرفى

160. احمد عوض ناشط سياسى

161. عمرو حسوبه عامل وناشط

162. محمد السعيد محامى

163. حاتم البياع محامي

164. أشرف عمر مترجم

165. هيثم محمدين محامي

166. حاتم عبد المنعم تليمة كيميائي

167. هشام فؤاد عضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين

168. مصطفى بسيوني صحفي

169. وافى نصر يسن – مهندس

170. سعاد سليمان معدة برامج بالتليفزيون المصرى

171. محمد البسفى احمد صحفى حر

172. خلف الله العيساوي صحفى

173. على عبد اللطيف على حسن ابو زيد مهندس حر

174. محسن البلاسى ،كاتب وشاعر وفنان تشكيلى

175. مؤمن قاسم طالب كليه هندسة اسيوط

176. سيف بدوى محامى

177. سيد كراوية صبري السماك. منتج فني سينمائي

178. محمود احمد رجب مهندس بالتليفزيون

179. سحر كمال الدين

180. محمود شحاتة البديوي

181. اشرف أيوب- الحركة الاشتراكية يناير

182. شوقى عقل مهندس

183. زكريا ابراهيم باحث تراث

184. محمد سيد هاشم حمدان / مهندس ميكانيكا

185. احمد كامل عوّاد محامى

186. نصر احمد نصر باحث اجتماعى

187. اسامه سيد رمضان باحث اجتماعي

188. محمود احمد عبدالرحيم – مصور

189. محمد احمد عبد الرحيم محاسب

190. يوسف محمد يوسف….باحث وكاتب في تاريخ مصر الحديث

191. نهاد ناشد زكى شاعر

192. فتحى عبد السميع شاعر

193. هنا محمد الرخاوى طالبة

194. جمال صدقى

195. أحمد محمود السقا حرفى – الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى

196. معتز مسعد عوض حرفى – الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى

197. محمد عبد الوهاب السعيد حرفى – الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى

198. محمد عبد الوهاب الطلخاوى – الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى

199. شادي محمد –نقابي نقابة العاملين بنايل لنين جروب المستقلة

200. مركز النديم رامى رزق -محاسب

201. نهله عبد العليم- تسويق

202. ماهينور نبيل

203. مينا عزيز مندوب مبيعات

204. خليل رزق عامل

205. حازم حسني صحفي

206. أحمد خليفة صحفي

207. ماهينور المصري محامية

208. عايدة سيف الدولة طبيبة

209. ماجدة عدلي طبيبة

210. سوران فياض طبيبة

211. منى حامد طبيبة

212. عبير زين العابدين-مهندسة

213. رضوى زين العابدين –مهندسة

214. وضاء زيكو-طبيب اسنان

215. محمود الغزاوى

216. كرم عبد الحليم نقابى

217. رانيا نبيل فوده……ربه منزل

218. محمد اشرف …….العيش والحريه

219. رشا عبد المنعم……. کاتبه مسرحیه

220. احمد محمود عرفي……مهندس بترول

221. بدور الطاهر….العيش والحريه (الاقصر)

222. وفاء العشري….العيش والحريه (اسوان)

223. حازم محمد صلاح ……محامي

224. شريف الحصري محامى حقوقي وباحث قانونى

225. فهد عماد الدين البنا …محامي

226. عادل ابراهيم النقابة المستقلة للمصرية للاتصالات والاتحاد المصرى للعمل

227. محمد ابو قريش رئيس النقابة العامة المستقلة بالمصرية للاتصالات

228. هويدا السيد النقابة المستقلة بالمصرية للاتصالات بالقاهرة

229. محمد على العزب النقابة المستقلة بالمصرية للاتصالات بالاسكندرية

230. محمد الحناوي النقابة المستقلة بالجامعة العمالية

231. محمد محمد عبد المجيد هندى مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين

232. اسلام مرعى امين التنظيم بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى

233. اسماعیل محمود مناع …..بالمعاش

234. عصام الشريف.. الجبهة الحرة للتغيير السلمي

235. محمد فخري.. صحفي

236. عبد الناصر أبو راتب.. حزب العمال والفلاحين

237. احمد عبد العزيز.. صحفي

238. عبد الرحمن الناجي.. صحفي

239. أيمن عامر.. صحفي

240. أحمد سعد.. صحفي

241. عمار ياسر محرر صحفي

242. محمد الشيمي طالب جامعي

243. مؤمن شافعي مهندس

244. تامر عصام طالب

245. أحمد صالح طالب

246. نيفين عبيد ..باحثة في النوع الاحتماعي و التنمية

247. سلمى شاش-حزب العيش والحرية

248. مصطفی سمیر…..العیش والحریه

249. یحی محمد الحلوه….العیش والحریه

250. د/محمد بسیونی…..امین عام حزب الکرامه

251. كريم شفيق ….صحفي

252. اسلام محمد جاد ….طالب

253. خالد محمد….عضو الكرامه

254. وليد صلاح صحفى

255. • شوقى عقل مهندس

256. احمد ابو زيد صحفى و باحث

257. خمد الخميسى كاتب صحفى

258. ايمان عوف صحفية

259. محمد حمدى صحفى

260. اكرام يوسف صحفية

261. محمد عبد الشكور صحفى

262. د. يحيي القزاز مواطن مصري

263. حسن حسين كاتب

264. احمد حمدى مواطن مصرى من الاسكندرية

265. عصام الشرقاوى صحفى

266. عبد العزيز الحسيني مهندس استشارى

267. حازم حسنى صحفى

268. احمد عبد العزيز صحفى

269. تامر هنداوى صحفى

270. على القماش صحفى

271. محمد عبد القدوس صحقى

272. سهام شوادة صحفية

273. معتصم الحديدي لجنة الدفاع عن المظلومين

274. كمال خليل مهندس

275. احمد عبد الستار مواطن مصري مهموم بهموم الوطن

276. عبده ابراهيم ناشط حقوقى

277. محمد رضا نقابة العلميين

278. د. رضا حسن نقابة العلميين

279. رحمه سامى روز اليوسف

280. د. سامى طه نقيب اطباء بيطريين مصر السابق

281. تامر على محام و ناشط حقوقى

282. امانى صبحى عضو مؤسس حزب الدستور

283. محمد ابو الديار عضو بحزب الوسط

284. جيهان رجب ناشطة حقوقية

285. د. محمد نعمان طبيب بيطري

286. ابراهيم متولى محام

287. على فرغلى بكر حسين محامى حر

288. نادر محمود محمود على

289. حسين أحمدعلي محمد (حسين جعفر) شاعر

290. نجاة عبد المجيد محمد احمد مدرسة

291. كمال الفيومي غزل المحلة

292. جمال عثمان طنطا للكتان.

293. محمود سلامه (نقابة الحرف بالاسماعيلية)

294. طلال شكر

295. محمد عبد السلام الحزب الاشتراكى تحت التأسيس

296. محمد حسن خليل الحزب الاشتراكى تحت التأسيس

297. كريمة الحفناوي الحزب الاشتراكى تحت التأسيس

298. صلاح الانصاري.

299. صفية محمد احمد رئيس نقابة المصرية للاتصالات بالقاهرة

300. وائل حسن على رئيس جمعية الاتباع الخيرية بشارع الكابلات بالعامرية بالاسكندرية

301. محمد سعيد فؤاد رئيس النقابة المستقلة للمصرية للاتصالات بالاسكندرية

302. طارق محمد محمود مواطن مصرى بيحب البلد

303. احمد سعيد الصيفي…..مهندس زراعي

304. محمود عزت طبيب بيطري اشتراكيين ثوريين.

305. منى شماخ .عضو هيئة عليا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

306. حسام عوض عضو بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى

307-عبدالرؤوف بطيخ -محرر صحفى عمالى









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