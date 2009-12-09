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مراتب


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 12:21
المحور: الادب والفن
    


هل نحن من صنف الوالي
هو الملك
ونحن لا نرتقي لمرتبة الموالي
هو ألأروع
هو ألأجمل
هو ألأبهى
ونحن قطيعٌ من السحالي
هو الحاكم
هو الغاشم
هو القادر
ونحن مخدرون دون أفعالِ
هو ألأغنى
هو ألأثمن
هو ألأندر
ونحن جمعٌ يدَّثر بألأسمال
هو العالي
هو الغالي
هو ألأله المتعالي
ونحن دون منزلة النعال
بألأختصار
هو لم يكن ليكن ما هو
لو لم نكن
من ألأرخص
من ألأقذر
ومن شعبٍ من ألأنذالِ





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شيرزاد همزاني

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