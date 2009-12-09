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امرأة المزامير


وسام الوائلي
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 22:04
المحور: الادب والفن
    


ثغر باسم
إشراقة نجم في السكون
سيدة البوح
ملكة الظل
سحر النساء
امرأة المزامير
ولغات العيون
ماؤها العذب عطش الرجال
سيدة الضباب
أم الشمس
وبراكين الإشتهاء
تمنع مرغوب
ليتعرى الحياء
لتولد قيامة عشق مخمور
أنوثتها بوابة العاشقين
وآخر طلاسم الضياء





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وسام الوائلي

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