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من مذكرات سجين سياسي


وليد المسعودي
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 23:08
المحور: الادب والفن
    



-1-

جسده مركون
في محجر
لا يتعدى المتر
عذبوه بالجلوس
فوق الدموع
قالوا له اختار
ايهما ترغب
سوسن ام حنان
بين العذاب لا يدري
ايهما يختار
فاختار الحنان
مربوطا على شجرة
وعلى جلدة
تمطر الصفعات




-2-

بعد ان سلخوا
جلده بالعذاب
قالوا له
اتتك فردوس
فضن انها
نهاية سجنه
ولم يدري
انها المروحة
سوف يحلق
حولها كل يوم

-3-

أدخلوه على وردة حمراء
ملّوا من نزع احلامها
فلم يستطع إلاّ الانحناء لها
مثل ارض تنحني لسماء ٍ
تفيض بالعشق
فجروه الى الجحيم
اوقفوه على ساق واحدة
شرط ان لا تنزل اختها
وإلا تأكله الصفعات
من اليمين والشمال
حتى سيلان الدماء
ومع ذلك لم يمس غصنا واحدا
او يجرح العطر الذي
تسكبه الوردة الحمراء





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وليد المسعودي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد المسعودي - من مذكرات سجين سياسي