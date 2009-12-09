

حيدر كماش شناوة العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 12:36

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









حين صرح الرئيس الامريكي الجديد يوم امس عن عدم اعطاء تأشيرة الدخول (الفيزا) لبعض الدول مثل العراق وسوريا وليبيا والسودان واليمن والصومال وايران . لصلتهم بالارهاب او ماشابه كما يدعي ليحافظ على امن واستقرار بلاده منهم . كيف برهن وعرف هذه الامور المتشابكة والشائكة في هذه السرعة وخلال ايمام من تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة الامريكية

يبدو ان هذا الرجل اتى الى السلطة عن طريق أمواله وسيرته التجارية الاقتصادية المعروفة فقط. ليس له دراية او صلة بالسياسة او لم يراجع الماضي السياسي الخارجي الامريكي القريب جيدا او لا يميز بين الدول المحطمة من الارهاب والمانحه له .

او هي هذه ماهية السياسة الامريكية , خسيسة في نهجها وهذه طامة كبرى سوف تطمر ما تبقى منا نحن المساكين ابناء هذه الدول الممنوعة.

هذا اعلاه في جانب .

الجانب الاخر والمهم هل لايعلم هو ان الدول الذي سوف يمنعهم من دخول بلاده . هم بالأصل ومنذ عقود لاتمنحهم بلادك الدخول . والجاليات التي عندكم من هذه الدول هم لاجئين منحتوهم حق الجوء من حروبكم التحريرية كما تدعون التي ماتزال نيرانها الهوجاء تطال اطفال وشيوخ ونساء هذه الدول وبناها التحتية

اما انت يا ترامب على نهج سابقيك و(ستزيد الطين بله) او بالاحرى بلوه ,

او انت اداة وخلف الكواليس من يوجهك وأبشرك غسلنا ايادينا منك بأول تصرح ..