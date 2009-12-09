

بويعلا وي عبد الرحما ن

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 01:00

المحور: الادب والفن









قصيدة للأطفال





قُــدْ سُـنَا





قُـدْسُـنَـا لِلْأَ زَلْ ـــــــــــ قِـبْـلَةُُ لِلْأَ مَـلْ



رُوحُنَـاكَالْحَمَـلْ ـــــــــــ صَلْدَةُُ كَالْجَبَلْ



شَارُونْ قَدْرَحَلْ ـــــــــــ أَصْبَحَ كَالطَّلَلْ



هَــيَّـا لِلْعَــمَـــلْ ـــــــــــ يَافَتََى ، يَابَطَلْ



قُـبْـلَـةُُ لِلْـبَـطَــلْ ـــــــــــ حُلْوَةُُ كَالْعَـسَلْ





بويعلا وي عبد الرحمان ( بُويَا رَحْمَانْ )





وجدة - المغرب

