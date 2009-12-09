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قصيدة للأطفال / قدسنا


بويعلا وي عبد الرحما ن
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 01:00
المحور: الادب والفن
    


قصيدة للأطفال


قُــدْ سُـنَا


قُـدْسُـنَـا لِلْأَ زَلْ ـــــــــــ قِـبْـلَةُُ لِلْأَ مَـلْ

رُوحُنَـاكَالْحَمَـلْ ـــــــــــ صَلْدَةُُ كَالْجَبَلْ

شَارُونْ قَدْرَحَلْ ـــــــــــ أَصْبَحَ كَالطَّلَلْ

هَــيَّـا لِلْعَــمَـــلْ ـــــــــــ يَافَتََى ، يَابَطَلْ

قُـبْـلَـةُُ لِلْـبَـطَــلْ ـــــــــــ حُلْوَةُُ كَالْعَـسَلْ


بويعلا وي عبد الرحمان ( بُويَا رَحْمَانْ )


وجدة - المغرب





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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بويعلا وي عبد الرحما ن - قصيدة للأطفال / قدسنا