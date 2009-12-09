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الأجراس


احسن البياتي
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 19:39
المحور: الادب والفن
    


الأجراس
أحبتي ، حتى متى سيمكث الجفافْ ،
ضيفاً على أنهارنا البائسة الضفاف ؟
ترى ستظهر الغيوم ، يهطلُ المطرْ
فترتوي سنيننا العجاف ،
تبتسم الحقول ، يعزف الوتر
أنغامـَه الشجية اللطاف
فتشمخ الاشجارْ ،
تغرد الطيور ، تنشر الازهار
عبيرَها فتنتشي النفوسْ
ويهجر الصغارْ
سوحَ القمامات ِ الى مقاعد الدروسْ ،
ترتفع الاكفّ والرؤوس
ويصدح النشيد ، تقرع الاجراسْ :
فلتزدهرْ حياة ُ كل الناس !

لندن – 31 آذار 2012





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احسن البياتي

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