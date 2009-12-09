

احسن البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 19:39

المحور: الادب والفن









الأجراس

أحبتي ، حتى متى سيمكث الجفافْ ،

ضيفاً على أنهارنا البائسة الضفاف ؟

ترى ستظهر الغيوم ، يهطلُ المطرْ

فترتوي سنيننا العجاف ،

تبتسم الحقول ، يعزف الوتر

أنغامـَه الشجية اللطاف

فتشمخ الاشجارْ ،

تغرد الطيور ، تنشر الازهار

عبيرَها فتنتشي النفوسْ

ويهجر الصغارْ

سوحَ القمامات ِ الى مقاعد الدروسْ ،

ترتفع الاكفّ والرؤوس

ويصدح النشيد ، تقرع الاجراسْ :

فلتزدهرْ حياة ُ كل الناس !



لندن – 31 آذار 2012