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دفن يناير ، و الثورة القادمة


ركاش يناه
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 00:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


دفن يناير ، و الثورة القادمة
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من ملاحظتنا لما مرت به مصر فى قرن و ربع ( من 1900 و حتى 2025 ) .. رسمنا خطوطا عريضة

1 ـ ألمصريون ظاهرة نمطية : إبن الباشا باشا ، و ابن الفلاح فلاح

2 ـ كل الفرص المتاحة للفكاك من هذه النمطية تتحول إلى موالد موسمية للفرح الفجائى ، نعود منها إلى قواعدنا ( النمطية ) سالمين . أمثلة : 1919 ، 1923 ، 1952 ، 1956 ، 1967 ، 1977 ، و أخيرا يناير 2011

3 ـ ألكذب هو إلهنا ( نحن المصريين ) . أمثلة : أقوى قوة ضاربة فى الشرق الاوسط ، من الابرة للصاروخ ، دخولنا تل ابيب يوم 6 يونيو 1967 ، و .. تسلم الايادى

4 ـ كجزء من المظومة الهباب دى ، او كنتيجة لها ، المبادرة الفردية للنهوض او التميز ( بالحلال ) او الكسب السريع ( بالحرام ) يتم طردها او تهريبها خارج البلاد . أمثلة : مجدى يعقوب ـ احمد زويل - فلوس مبارك - فلوس حسين سالم

مع اخفاق التراكمية المطلوبة للنهوض بالبلاد ، يبقى امامنا طريق الصبر ، و مبدأ التجربة و الخطأ. إذا فى ظل عشوائية الفرعون ، و معطيات التخلف الرهيب الذى نعانيه الان ( و سأعطى أمثلة ) ، فأن امامنا عقود من المعاناة و التحول السلمى للنهوض بالبلاد


نظرة إلى ألإحصايات العالمية تؤكد مكاننا المتراوح فى مؤخرة شعوب الارض. فى بحث نُشر مؤخرا عن فجوة الاجور بين الرجال و النساء ، كان ترتيب مصر هو 136

و عن المدة اللازمة لنا لإزالة تلك الفجوة فى الاجور بين الرجال و النساء ، احبس انفاسك : 364 سنة

هانت

و لكن يبقى ضوء يناير مؤشرا إلى باب الخروج ، و أهمية ، و عظمة ، إنكار الذات

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ركاش يناه

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