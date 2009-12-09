

ال يسار الطائي

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 00:12

المحور: الادب والفن









خاطرة.

...........

ذات ربيع...

بان خريف الحقيقة المرة

ثمة قشة ادمعت عين الحكاوي

بسمة..

..........

الاحمق يقول افعالا،

ولايعرف انه تخبط بمفاعيل

قفشة..

.........

المرء مشروع للدغات وليس لدغتين

سؤال..

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ابوانا لم اكلتما من شجرة محرمة ؟

خاتمة..

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من لايعرف فهذا هو الانسان

بين سؤال وخاطرة

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ال يسار الطائي