

8 مارس الثورية

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 17:49

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية









يعتزم موقع 8 مارس الثورية، بمناسبة اليوم الأممي لنضال المرأة لهذه السنة، إصدار ملف خاص حول كلارا زتكين يحمل عنوان: “ كلارا زتكين سيدة 8 مارس الأولى"، لرد الاعتبار و الدفاع عن هذا اليوم الأممي النضالي الذي يعرف باستمرار هجوما و تشويها من طرف القوى الرجعية و اللبرالية التي أردته يوما فلكلوريا و مناسبة لنزع حقيقة جذوره و هويته التاريخية الثورية للنضال النسائي التحرري المشرق.



هذا و قد أصدر الموقع كراستان بصيغة PDF للتحميل و الطبع، يحمل العدد الأول منها عنوان: “الماركسية ــ اللينينية و تحرر النساء" و هو يضم المقالات التالية:



ــــ الماركسية ــ اللينينية و تحرر النساء ــ الأطروحات الأساسية" (وائل شاهين)

ــــ كلارا زتكين المعلمة النسائية البروليتارية (علي محمود)

ــــ ألكسندرا كولونتاي رائدة النضال الثوري النسائي (جميلة صابر)

بالإضافة لتقرير كولونتاي أمام المؤتمر الثالث للأممية الشيوعية ــ حول أساليب العمل وسط النساء.



و العدد الثاني الذي يحمل عنوان: “مقالات حول قضية المرأة" و هو يضم المواضيع التالية:



ــــ الأساس الاجتماعي لقضية المرأة ــ ألكسندرا كولونتاي

ــــ الشيوعية و الأسرة ــ ألكسندرا كولونتاي

ــــ العائلة البطريركية الحديثة ــ فريدريك انجلز

ــــ العلاقات الجنسية و الصراع الطبقة ــ ألكسندرا كولونتاي.



لتحميل أو طبع العدد الأول و الثاني من كراسات 8 مارس الثورية، و كذا لقراءة مجمل هذه المقالات، انظر موقع 8 مارس الثورية.



http://8mars-revo.hautetfort.com



8 مارس الثورية



المركز الماركسي ــ اللينيني للدراسات و الأبحاث و التكوين