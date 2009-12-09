أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أسما مجاهد رسلان - كل هذا لك وإجمع شتاتي





اخر الافلام











المزيد.....

كل هذا لك وإجمع شتاتي


أسما مجاهد رسلان
الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 23:47
المحور: الادب والفن
    


غريبا حقا
لم يعد يمشي على الماء
لقد سرقوا مراته ..
ووضعوا مكانها ، طواحين هواء
وحقل دخان ،، ينبت العشب فيه
..2 ....
اصفر
داكن اللون
وعمود ،،
يصلب عليه رأسه
....3 .....
يأتي الصباح
فيجمع رماده
والمتبقي ،، من رفاته
ينثره للنهر ،،،!
...4 .....
قل هذا لك
واجمع شتاتي
من أغاني الحب
فأنا بلا حب
بلا قلب ياويني
انا روح ،،،
بلا وطن ...
....5 .....
ورائحة قلبك المحترق
والقصائد ، تمد يدها
تأخذك ، تحت غيمة
لتراقصك ،،، أو تنصب شراعا
أو ترسم حلما ،، يداعبك
تصفعك ، لتصرخ
تلكمك ، لتنفر منك
ساخرة ،،،! من. حال ، رؤيتك
ساكنا ،





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647



اخبار الأدب والفن
- الجمعية الوطنية لأسر شهداء و مفقودي وأسرى الصحراء المغربية ت ...
- عائلات وأصدقاء ضحايا اكديم ايزيك يختارون فريقا محدودا من الم ...
- اكديم ازيك.. إحالة القضية إلى محكمة عادية يتماشى والمعايير ا ...
- روبرت بينسكي : قصيدة تنصيب احتجاجية... المنفى والبرق - إيلاف ...
- دراسة: موسيقى التكنو تساعد على نمو أطفال الأنابيب
- فيلم من بطولة مايكل كيتون يروي قصة نجاح مطعم
- (الزمان) تقلّب أوراق التشكيلي فائق حسن
- مبروك... مولات جدة تتهيأ للسينما!!
- سايكولوجيا فيفيان -
- معرض استعادي تأملي للفنان التشكيلي رافع جاسم -

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أسما مجاهد رسلان - كل هذا لك وإجمع شتاتي