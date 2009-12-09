

أسما مجاهد رسلان

الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 23:47

المحور: الادب والفن









غريبا حقا

لم يعد يمشي على الماء

لقد سرقوا مراته ..

ووضعوا مكانها ، طواحين هواء

وحقل دخان ،، ينبت العشب فيه

..2 ....

اصفر

داكن اللون

وعمود ،،

يصلب عليه رأسه

....3 .....

يأتي الصباح

فيجمع رماده

والمتبقي ،، من رفاته

ينثره للنهر ،،،!

...4 .....

قل هذا لك

واجمع شتاتي

من أغاني الحب

فأنا بلا حب

بلا قلب ياويني

انا روح ،،،

بلا وطن ...

....5 .....

ورائحة قلبك المحترق

والقصائد ، تمد يدها

تأخذك ، تحت غيمة

لتراقصك ،،، أو تنصب شراعا

أو ترسم حلما ،، يداعبك

تصفعك ، لتصرخ

تلكمك ، لتنفر منك

ساخرة ،،،! من. حال ، رؤيتك

ساكنا ،