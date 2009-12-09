أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سماهر قسيس - أيها الوطن





اخر الافلام











المزيد.....

أيها الوطن


سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 02:46
المحور: الادب والفن
    


يا أيّها الوَطنُ اقتَحِمني
خُذ بي كي يَرجفَ جَفنِي
يَنهَلُ أنفة مِن عِشقِ الجِبالِ
قَلبٌ مِن الصمودِ هو انا
خُذ مِن الهُدبِ تجَاعيدَ الجَبينِ
أيها الوطنُ... اختصِرني
بينَ جدوى الدمعِ على أرصِفةِ الغُربَةِ
وما بين حَدقَةِ العَينِ في كلّ لحظَةِ شَهيد
خُذ بي مَرةّ... لا بل مَرّاتٍ
خُذ بي إلى حيثُ يُهلّلُ الصمتُ ويَغفُو
خُذ بي دونَ ظَنٍّ دونَ يَقينٍ.
كما القَهقَهةُ في شُحوبِ القمَرِ
كما الحينُ في عَينِ الزمنِ
خُذ بي انعِتاقَ جَسدٍ
خُذ بي إلى القيامَةِ عندَ الحَجرِ





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سماهر قسيس

إجمالي القراءات: 3,939
المقالات المنشورة: 5
- قبل قليل...
- النّاسك...
- غدًا تستغيث
- وطن لا أرض....

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- يصدر قريبا كتاب «لا أحد يتعلم من التاريخ» للكاتب بيشوى القمص ...
- غضب في فرنسا إثر اختيار رومان بولانسكي في لجنة تحكيم جوائز س ...
- بتعليمات ملكية.. مستشفى ميداني متعدد التخصصات لساكنة جمهورية ...
- زوكربيرغ متهم بسرقة الملكية الفكرية من جديد
- عمرو دياب يعود للسينما بفيلم عيد الأضحى
- اللغة التي يسمعها المواليد الجدد تبقى في ذاكرتهم
- الشاعرة اللبنانية يسرى البيطار: تعلمت من التاريخ الحق والحري ...
- الإحتفاء بالتشكيلي الرائد رافع جاسم
- الحبيب المالكي: “نعمل على تيسير ميلاد حكومة قوية ومنسجمة” (ف ...
- حكاية مكان| قصر بشتاك سابقًا و بيت الغناء العربي حاليًا

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سماهر قسيس - أيها الوطن