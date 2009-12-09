

سماهر قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 5409 - 2017 / 1 / 22 - 02:46

المحور: الادب والفن









يا أيّها الوَطنُ اقتَحِمني

خُذ بي كي يَرجفَ جَفنِي

يَنهَلُ أنفة مِن عِشقِ الجِبالِ

قَلبٌ مِن الصمودِ هو انا

خُذ مِن الهُدبِ تجَاعيدَ الجَبينِ

أيها الوطنُ... اختصِرني

بينَ جدوى الدمعِ على أرصِفةِ الغُربَةِ

وما بين حَدقَةِ العَينِ في كلّ لحظَةِ شَهيد

خُذ بي مَرةّ... لا بل مَرّاتٍ

خُذ بي إلى حيثُ يُهلّلُ الصمتُ ويَغفُو

خُذ بي دونَ ظَنٍّ دونَ يَقينٍ.

كما القَهقَهةُ في شُحوبِ القمَرِ

كما الحينُ في عَينِ الزمنِ

خُذ بي انعِتاقَ جَسدٍ

خُذ بي إلى القيامَةِ عندَ الحَجرِ



