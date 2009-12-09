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نسيان


ال يسار الطائي
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 16:26
المحور: الادب والفن
    


اصْمَتَني يابدر البـــدور
وادخلتني خلجان الجور
اما كفاك اني المسحور
والقلب ذاب فيك و هوى
لست ادري...
.
تركت ليلي ساد ظلامه
والحلم فارق عرش مقامه
كاضغاث حلم تمر امواجه
حتى اضاع مني الضيــا
لست ادري.....
.
بأي غيمة تختبئ يا بدري
وضّاء اللمى باسم الثـغرِ
أتراك تهيم طربا بشعري ؟
وتقرأ بالدمع شوق الجوى
لست ادري....
.
ال يسار الطائي





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ال يسار الطائي

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