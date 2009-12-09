

سماهر قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 19 - 09:50

المحور: الادب والفن









غدًا تصرخُ الأيامُ كي تستغيثَ بي

وغدًا تأخذُني الأمواجُ حيث أريدُ

أملي احتضان الهوى

وسمائي احتياطي السجونِ

***

من وراء أروقةِ القصورِ المقنّعةِ

اشتعالٌ لنيرانِ اللحنِ القديمِ

بتصفيقِ حاضرِي

وزوالُ الصمتِ على مشارفِ مسرحٍ

اخترقتْ جدرانَها ذاتي

عبَقُ النبيذِ بها خمّرَ جَسدي

حيث لا حيثُ فيها

وحيث لا ربما

***

تخالها رقصاتٍ بين عَبقِ جُذورِ الحَبَقِ

تَنتظرُ نعناعًا يخترقُ كمنجاتِ ليلِها

سُطورُ أنفاسِها مرايا تجلياتٍ

***

من أنا عندما تنظرُني عودةُ الحدَقاتِ؟

من أنا وما الرمانُ في كرومِ العِنبِ؟

من أنا وما القصيدةُ الساكِنةُ أنفاسي؟؟

من أنا وما أنفاسي التي تترك الصدرَ عَجْزا؟

أغنيةٌ... وطنٌ... سحابٌ...

وَهمٌ... خيالٌ... حبٌ...

أم عِشقٌ أنا؟

***

أنا مَن بَكَت فوقَ زِندِها التنَهُداتُ

أنا مَن غَفت في ذاتِها الاستِغاثاتُ

غدًا تعودينَ طيوري

عندَ حافّةِ لوعتي ... بعضُ الوريقاتِ

في أسفلِ السطرِ... وَشوَشاتُ ...

أغنيات قمَرٍ...لا تعرِفُ مكانَها

تكشِفُ عَنها لهفاتُ القُبلاتِ

وقليلٌ من اللفَتاتِ

خُذيها وَضَعيها على مِعصَمِ جَناحِكِ

وَشُدّي مِسبَحةَ الصلاةِ

رَددي تَراتيلَ الجسد

من أنشودَتي... من عَبقي...

من حُزني... من عُنقِ وَريدي حتى الوَريدِ

في سَوادِ الليلِ

في احتدامِ الكلامِ

بين البكاءِ والبكاءِ

أنا هناك احمِلي جُرحِي

لأغفو مِن جديد

وأَعودُ ثانيةً

أعودُ مِن جديد