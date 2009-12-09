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سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 01:29
المحور: الادب والفن
    


كان عليها... أن تَحْرقَ الوقتَ
دونَ إذْنٍ
كان عليها...أن تُلَملِمَ الدقائقَ كي تغيبَ
دونَ رائحة
كان للغبارِ في الحناجر صَوتٌ
يُشبهُ هجرة صفْصاف الحدائقِ
فوق وسائِدِ الخَمرِ
غلبَها الاشتياقُ
دونَ أن تقبّلَ الوجنتَينِ...عند الظهيرةِ
رسمَتِ الحُروفَ
غَمرَتْ الزُهُور
قَبّلَت السّماءَ عناقيدَ شَهد
حتى اقترب الليلُ
أحرقت جُفونُها الهزيلة
وأُبِقت بين ذراعَيها نَشوةَ ... قَمَر





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سماهر قسيس

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