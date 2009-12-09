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كتاب -الكردايتي وأزمة الشخصية- ل خليل كالو باكورة إصدارات مؤسسة روناهي للإعلام والنشر


صحيفة روناهي
الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 23:43
المحور: الادب والفن
    


أصدرت مؤسسة روناهي للإعلام والنشر في روج آفا – سوريا أولى كتبها، ضمن سلسلة كتب تنوي المؤسسة طباعتها خلال العام الجاري، والكتاب الذي أصدرته المؤسسة يعود للكاتب الراحل خليل كالو بعنوان "الكردايتي وأزمة الشخصية" والذي ألفه في العام 2007م.
أتى الكتاب في 232 صفحة من القطع المتوسط، وتضمن ثلاثة عشر فصلاً وهي كالآتي:
الأمة الكردية، السقوط، الضياع والاغتراب، إخفاق الشخصية، المشاعر والأحاسيس، التفكير واللغة، الوجدان والانتماء، المسألة الشخصية، أنماط الشخصية، مسألة القيادة، مسألة التنظيم، مسألة القوة، مسألة الوطن والوطنية.
طبع الكتاب في أواخر العام المنصرم، ليكون أول كتاب تصدره مؤسسة روناهي للإعلام والنشر، في سياق عملها الهادف إلى نشر الرأي الحر وتبني الأفكار النيرة التي تخدم المجتمع.

نبذة عن الكاتب خليل كالو:
من الشخصيات المعروفة بحسها الوطني والقومي، من مواليد 1958م (ديرونا قلنكا) التابعة لمدينة تربه سبيه في مقاطعة الجزيرة.
كتب كالو في أغلب شؤون المجتمع الكردي، وكل ما هو مرتبط بثوابته وهويته، ودافع عنها بعيداً عن الشوفينية والتعصب القومي الأعمى، ألف كتاب (الحكم والأمثال الكردية) ويضم مئتي مثلٍ كردي ومعانيها، وكتاباً مترجماً مطبوعاً في هولير "مذكرات شاهد عيان" للكاتب "ملا حسني كرد" مترجم من الكردية إلى العربية طبع في 2010م وكتاب في مواضيع متنوعة معد للطبع، إضافة إلى ترجمة وإعداد ستة كتب من كتب حزب العمال الكردستاني بالعربية، بالإضافة إلى مقالات منشورة في صحف عدة ومجلات كردية، ووصل ما كتبه من شعر كردي إلى مائة قصيدة ”شعر غنائي” منذ عام 1988م وهناك ستة عشر فيديو كليباً وأربعين أغنية من أشعاره. كما أسَّس منتدى ثقافياً باسم "منتدى جكر خوين الثقافي" في منطقة آليان، ألقى فيه عشرات المحاضرات عن الثقافة والهوية الكردية.
وقد منحته وحدات حماية الشعب شهادة عضو فخري في صفوف وحداتها لما بذله من مواقف مشرفة لخدمة قضية الشعب الكردي، كما منحته صحيفة روناهي عضوية فخرية حيث كان ينشر ولفترة متواصلة جزءاً كبيراً من كتاب "الكردايتي وأزمة الشخصية".
فقد الكاتب الكردي خليل كالو حياته في منزله الكائن بقرية ديرنا قلنكا بعد صراع طويل مع مرض عضال في 15 أيلول 2015م.
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يمكن الحصول على نسخة من الكتاب من خلال التواصل مع مركز روناهي للتوزيع في مدينة قامشلو- روج آفا:
البريد الالكتروني: tronahi@gmail.com
الأرضي: 438341 052
الخليوي: 0938374196





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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - صحيفة روناهي - كتاب -الكردايتي وأزمة الشخصية- ل خليل كالو باكورة إصدارات مؤسسة روناهي للإعلام والنشر