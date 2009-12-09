أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماجد ع محمد - الرداء الثالث





اخر الافلام











المزيد.....

الرداء الثالث


ماجد ع محمد
الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 15:41
المحور: الادب والفن
    


سائراً بين أسراب المحاسِن لبُرهةٍ تظنك الأمير
يكاد يُغمى عليكَ أريج السعادة
يغمركَ فوح البهجةِ
وكأنك في ظلال الأبديةِ تسير
إلى أن تتناهى إليكَ أنَّاتَ متوجِّع جدُ حزين
يرافقه في النغمةِ عويلَ مَن يستنجد بالسامعين
داعياً انتشال منطرحٍ يشكو ألماً بين يديه
مِن الحميةِ تُلبي نداءَ الأخوةِ راكضاً إليه
تبدو في الإقلاعِ أسرعَ من نهوض حافر فرسٍ عن خد الصعيد
وأوان التهيؤ لرفع الثُقلِ عن كاهلٍ قدِمتَ إليه من بعيد
عمَن كان في العمقِ يئن
يتأوه مِن وقع الوزن عليه
تُجحِظ الواقعةُ عيناكَ
وأنت كامل المشهدِ ترى
كما المنادِ بكامل أردية الخساسة يراكَ
فعِوضاً عن رفعٍ نادى السامعين إليه
تُبصره واضعاً كاملَ عبئه
على من يئن في أسفلِ ظله
من ضغط وزن مدحلته عليه.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ماجد ع محمد

إجمالي القراءات: 352,916
المقالات المنشورة: 179
- ريزان شيخموس: p y d مارس الاقتتال فعلياً، لكن الشعب الكردي ي ...
- الرداء الثاني
- أردية
- فرنسا للمرة الثانية مع الشكر
- فرنسا صديقة الكرد في الأمس واليوم
- عنزة أصحاب المواقف الجاهزة
- فصلة يوسف: على مَن يطالب المجلس بتصحيح مساره عليه فك ارتباطه ...
- المبادِر
- حزب العمال الكردستاني من حفرة لأخرى
- حُرقة الكلمة
- مارِد علاء الدين والعمليات الإرهابية
- خواتيم
- محمود عباس: الثورة لم تنتهي، ولكن أمامها تحديات صعبة
- مصير عفرين بعد سقوط حلب
- محاسن ومقابح الاسم المستعار
- جبل
- روني علي: مَن لا يمتلك إرادة القرار لا يمكنه أن يكون صاحب مش ...
- البارزاني وقلق المناوئين
- رسالة البارزاني المقتضبة
- المازوخية السياسية في اقليم كردستان

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- المفتي العام للسعودية: السينما والحفلات الغنائية ضرر وفساد
- مزوار يشيد بمبادرة السلام الفرنسية لاستئناف المفاوضات بين ال ...
- أخنوش من أكادير: اتضح دابا أنه عاوتاني ابتدأ الكلام
- السينما العراقية بين الإبهار والإندثار
- الفريق النيابي للبيجيدي يجتمع صباح يوم انتخاب رئيس مجلس النو ...
- عرض فيلم عن أسطورة -حرب النجوم- في موسكو
- تواصل المراجعات الفكرية للجماعات الدينية بتركيا
- العثور على مقابلةٍ غير منشورة مع يوكيو ميشيما -
- منيب عن ابن كيران: هو مبتدئ في السياسة والديمقراطية عنده مجر ...
- جائزة البوكر العربية تعلن قائمتها الطويلة غدا الاثنين

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماجد ع محمد - الرداء الثالث