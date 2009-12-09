

سمير اسطيفو شبلا=

الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 02:51

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









أسئلة قانونية وأخلاقية إلى الزميل انطوان صنا

الحقوقي سمير اسطيفو شبلا

المقدمة

كانت آخر مقالتنا أو فكرنا المنشور بتاريخ 01/11/2017 أي البارحة تحت عنوان "نؤكد أن داعشنا الداخلي أخطر من الإرهاب الداعشي المعلوم) (لم تنشره قناة عشتار الفضائية الغراء كما من ثلاثة دراسات قبله لأسباب هم يعرفونها) المهم الآن ما كتبه الزميل انطوان صنا الموقر في قناتنا "عشتار" تحت عنوان "تواطئ = تواطؤ ومساومة بين امريكا و حكومتي بغداد واربيل لتقسيم بلدات شعبنا في سهل نينوى. ج1" للتفاصيل تابع الرابط ادناه



الموضوع

أكد زميلنا الموقر من مشيغان ان هناك اتفاق سري بين رئيس الوزراء العراقي (بغداد) وبين رئيس اقليم كوردستان (اربيل) حول تقسيم بلداتنا وقرانا الجميلة في سهل نينوى!! وقد حشر اسم أمريكا مساومة مع الحكومتين، باعتبار الأمر لا يتم إلا ومباركتها وهذا صحيح على ارض الواقع!! ولكن نرى وجود فراغ قانوني وأخلاقي تجاه الامر، ان كان من جانب الحكومتين أو من امريكا

الاسئلة مباشرة

س1 = هل تقصد امريكا اليوم (اوباما) ام امريكا غدا (ترامب)! لأن كل من يقول ان سياسة الأول هي نفسها سياسة الثاني في الشرق الاوسط فهو خاطئ جدا، والايام القادمة تبرهن لنا ذلك وخاصة بعد 20/01/2017



س2 = حضرتك تمدح بشكل أو بآخر تجمع تنظيمات شعبنا مع كنائسنا و رؤسائنا ومسئولين! وشعبنا يعرف جيدا ومن ضمنهم كاتب هذه السطور وحضرتك ايها الاخ صنا، ان رؤسائنا الدينيين والسياسيين بتشر ذمهم المعروف عند القاصي والداني هو السبب في ايصالنا الى هذا الدمار والهجرة التي حلت بشعبنا، ومن جانب آخر ان كلنا بصوت واحد وقلب واحد وفكر واحد لا تقدر حكومة العراق ولا الحكومات جميعا حول العالم ان تتخذ اي قرار دون علمنا؟ ولكنهم اتخذوا مثل هذا القرار أو الاتفاق (ان وجد) لأنهم يعرفون امكانياتنا ووزننا الحقيقي! (البعض من احزابنا وحركاتنا مرتبطة بشكل او باخر مع حكومتنا المركزية وتمويلها من حزب الله اللبناني عن طريق مسؤولين نافذين "مسيحيين" في لبنان والعراق!! والقسم الآخر مرتبط بشكل علني وسري الأحزاب الكوردية وموقعين معهم ليس اتفاق بل مرتبطين استراتيجيا!!! والقسم الآخر يذهب وراء من يدفع أكثر وينتظر الاقوى ان كان ماديا أو عند الانتخابات في تحالف معهم

لم يبقى لنا سوى اقل من 7% من رؤسائنا الدينيين والسياسيين / والحزبيين كونهم تجار ودكان لحقوق الإنسان

فهل سيدي ليس هذا هو الواقع؟



س3 = ليكن الاخير لكي يبقى مساحة للآخرين، لاتلوم الحرامي ان دخل البيت وسرق منك! لانه اي اللص لا يقدر أن يدخل البيت إلا وفتح له أحدهم من الداخل؟ أن جاوبتني يدخل من الشباك! كما حدث في حرق بيت احد اخوتنا من قرقوش قبل يومين! وجب علينا الاتحاد ومقاومة اللص بكافة الطرق، تمام؟ او بالاحرى لا يقدر ولا يتجاسر أحد من سرقة بيتنا (الكلداني السرياني الاشوري) او سورايا، ان كنا واحد



اتمنى لك كل الموفقية من اجل حقوق شعبنا الاصيل في الحق والخير والجمال

01/12/2017





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نؤكد أن داعشنا الداخلي أخطر من الإرهاب الداعشي المعلوم

الحقوقي سمير شابا شبلا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=544466

تواطؤ ومساومة بين امريكا و حكومتي بغداد واربيل لتقسم بلدات شعبنا في سهل نينوى ؟ ج

انطوان دنخا الصنا

http://www.ishtartv.com/viewarticle,72635.html