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حين اكتمال القمر - قصائد هايكو -


سالم الياس مدالو
الحوار المتمدن-العدد: 5399 - 2017 / 1 / 11 - 00:54
المحور: الادب والفن
    


حين اكتمال القمر - قصائد هايكو -

سالم الياس مدالو

1 -
حين اكتمال القمر
تخضوضر
ابتسامتها

2 -
قرب سياج حقل
قبرة بجناحين
مهيضين

3 -
مطر مطر
لماذا اذن
لاينبت العشب ؟ !

4 -
سمراء
تمشط شعرها
في الظلام

5 -
حمامة
وغزالة
ترقصان الفالس

6 -
في حديقة قلبها
سرب يمام
يبتسم

7 -
ليس بمعيته
ما يكفي
لسيكارة

8 -
خطوة خطوتان
في الثالثة
خسارة

9 -
شبابه
وشيخوخته
وجهان لعملة واحدة

10 -
قرب صندوق قمامة
قطة وانثى غراب
تتشاجران

11 -
صوب المياه
الدافئة
تهاجر الأسماك

12 -
أجراس
تدق تدق
فما الخبر ؟

13 -
شجرة نبق
شائخة
تبكيها العصافير .
سالم الياس مدالو





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سالم الياس مدالو

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