

سالم الياس مدالو

الحوار المتمدن-العدد: 5399 - 2017 / 1 / 11 - 00:54

المحور: الادب والفن









حين اكتمال القمر - قصائد هايكو -



سالم الياس مدالو



1 -

حين اكتمال القمر

تخضوضر

ابتسامتها



2 -

قرب سياج حقل

قبرة بجناحين

مهيضين



3 -

مطر مطر

لماذا اذن

لاينبت العشب ؟ !



4 -

سمراء

تمشط شعرها

في الظلام



5 -

حمامة

وغزالة

ترقصان الفالس



6 -

في حديقة قلبها

سرب يمام

يبتسم



7 -

ليس بمعيته

ما يكفي

لسيكارة



8 -

خطوة خطوتان

في الثالثة

خسارة



9 -

شبابه

وشيخوخته

وجهان لعملة واحدة



10 -

قرب صندوق قمامة

قطة وانثى غراب

تتشاجران



11 -

صوب المياه

الدافئة

تهاجر الأسماك



12 -

أجراس

تدق تدق

فما الخبر ؟



13 -

شجرة نبق

شائخة

تبكيها العصافير .

سالم الياس مدالو