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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سالم الياس مدالو - حين اكتمال القمر - قصائد هايكو -
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حين اكتمال القمر - قصائد هايكو -
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سالم الياس مدالو - حين اكتمال القمر - قصائد هايكو -