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الحرية مصطلح ديني سياسي (رسالة بولس لأهل غلاطية) _5


طلعت خيري
الحوار المتمدن-العدد: 5397 - 2017 / 1 / 9 - 21:37
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


الحرية مصطلح ديني سياسي (رسالة بولس لأهل غلاطية) _5



ثبتوا على الحرية التي حققها لنا المسيح ولا ترتبكوا أمام نبرات العبودية .. أنا بولس أقول لكم أن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا. ولكن اشهد لكل إنسان مختتن أن يلتزم بكل الناموس. أيها الذين تتبررون بالناموس قد بطلتم عن المسيح. وسقطتم من النعمة فأننا بالروح وبالإيمان نرجوا البر في المسيح يسوع لا بالختان الذي لا ينفع شيئا ولا الغرلة بل الإيمان والمحبة.....فمن صدكم عن اللحاق به... خميرة صغيرة تخمر العجين كله. ولكنني أثق بكم في الرب لأنكم تفتكرون شيئا آخر.ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أي من كان. وأما أنا أيها الإخوة اضطهد أن اكرز بالختان. فعثرة الصليب قد بطلت. يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا

أيها الإخوة أنكم دعيتم للحرية.التي لا يمكن تحقيقها بالجسد بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. لان الناموس يقول.حب قريبك كنفسك. فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فنتبهوا لكي لا يفني بعضكم بعضا

أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد.وهذان يقاوم احدهما الآخر حتى تفعلوا ما لا تريدون. ولكن إذا انقدتم للروح فلستم تحت الناموس.... أعمال الجسد ظاهرة ..زنى ..عهارة نجاسة دعارة عبادة الأوثان سحر عداوة خصام غيرة سخط تحزب شقاق بدعة حسد قتل سكر بطر وأمثال هذه ...فأقول لكم كما سبقت أن قلت إن الذين يفعلون مثل هذا لا يرثون ملكوت الله.... وأما ثمر الروح فهي محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة تعفف. هذه أمثال ليس من الناموس.... ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. أن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. ولا نكن معجبين عندما نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا

تعليق...

خلاصة الرسالة

أن بولس يريد إقناع اليهود على أن الخطيئة التي يرتكبها الجسد لا يمكن إزالتها إلا بالإيمان بالمسيح... فالحرية هنا ..تعبير ديني سياسي هدفه التخفف عن كاهل اليهودي المثقل بالخطايا نتيجة التعصب الديني لتلك الشريعة... لذا نجد أن المؤلف ركز على العبارات الناموسية ..كقوله (( لان الناموس يقول.حب قريبك كنفسك)) التي يريد منها التغير العقائدي ... من عقيدة أكثر أغلالا الى عقيدة اقل أغلالا على أساس أن الخطيئة التي يرتكبها الجسد لا يمكن تكفيرها إلا بالروح ... فالمسيح روح من الله صلب من اجل الخطيئة..



الكتاب المقدس الإنجيل ..رسالة بولس لأهل غلاطية _5

http://www.enjeel.com/bible.php?bk=48&ch=2





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طلعت خيري

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت خيري - الحرية مصطلح ديني سياسي (رسالة بولس لأهل غلاطية) _5